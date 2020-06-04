消防及救護教育中心暨博物館周五局部重開　進場須探熱及戴口罩

隨着新型冠狀病毒肺炎趨於緩和，位於將軍澳百勝角的消防及救護教育中心暨博物館將於明日（5日）局部重開，因應《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）規定，團體參觀活動將作出特別安排，以8人為上限，所有進場人士都必須佩戴口罩和接受體溫檢測。

消防及救護教育中心暨博物館部分展覽設施將於6月5日起重新開放。（資料圖片）

消防及救護教育中心暨博物館部分展覽設施將於明日（5日）起重新開放，但互動式展覽、公眾節目和個人參觀活動則仍然暫停，直至另行公告。至於團體參觀活動，將因應《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）的規定作出特別安排，每節參觀時段以1小時30分鐘為限，人數最多8名。

感染控制措施方面，博物館除繼續加強清潔館內各項設施外，亦會規定所有進入博物館的人士必須佩戴口罩和接受體溫檢測。任何人士如體溫高於指定度數或拒絕接受體溫檢測，將不獲准進入博物館。

由於參觀名額有限，所有申請會以先到先得的方式處理。有興趣的團體可以到網頁（fasecm.ievent.hk/event/p/12908）提交申請。如有查詢，可於辦公時間致電2411 8691。

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消防及救護教育中心暨博物館設於將軍澳百勝角消防及救護學院之內，於2016年4月29日開幕。教育中心暨博物館設有四層展示廳，提供一系列互動及多媒體資訊設施與及多個不同的展區和體驗區；分別有「消防歷史沿革區」、「消防及救護車輛展覽區」、「社區應急準備教育」、「消防服務展覽區」、「救護服務展覽區」、「調派及通訊展覽區」、「培訓工作區」、「走進社群區」、 「加強聯繫區」、「重大事故區」及「英雄閣」等。

教育中心暨博物館除了詳盡介紹香港消防處150多年的歷史、文化和發展外，更藉此進一步向市民教育及推廣基本消防安全和救護知識、遇到火警時的應變方法與及公眾急救技巧等。