政府派錢一萬｜網上登記6.21早上7時開始　無網上理財亦可登記

政府現金發放計劃將於下周日（21日）正式接受申請，市民最快7月8日收到一萬元款項。政府今日（15日）正式派發計劃書面申請表，另市民可於下周日透過指定銀行網上登記。若市民透過網上銀行登記方法，毋須如書面表格般，按年齡分階段申請及收款，最早可於當日早上7時經銀行網頁或網上銀行登記，最快7月8日收款。

▼派錢一萬 申請詳情▼

何時登記？

與書面登記不同，網上電子申請毋須按年齡組別分批登記。根據陳茂波早前說法，電子登記將於下周日的早上7時開始。

何時收款？

電子登記的收款日期不會按年齡劃分，只要於6月21至30日在網上申請，就可預計於7月8日起收款；7月1日起的申請者，則於登記後約一星期收款。

▼派錢一萬 21間參與現金發放計劃銀行▼

+ 17 + 16 + 15

如何網上登記？

市民毋須持有銀行網上理財戶口，亦可以登記申請。假如直接透過銀行網站申請，登記時只需輸入身份證號碼的首4個字母或數字；本地聯絡電話號碼；收款帳戶號碼。

如市民持有網上理財戶口，登入後只需輸入聯絡電話，再揀選收款帳戶即可。

輸入上述資料後，市民可閱讀「登記人聲明及承諾」的條款，然後在相關空格內加上剔號，再按「確定」遞交登記。假如提交錯誤資料，或延誤登記。

另外，為避免爭拗，財政司司長辦公室統籌專員（特別職務）王學玲指，不會接受用聯名戶口登記；如市民只持有聯名戶口，可考慮透過支票取得款項或登記個人銀行戶口。

網上登記有何優惠？

多間銀行推出優惠，吸引市民網上電子申請，《香港01》整理如下：