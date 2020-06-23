身高1.75米女子　遭鄰居藏獒咬傷致無法再展現美腿　獲賠96.1萬

身高達175厘米的女子，5年前遭鄰居的兩頭藏獒咬傷，致身體多處受傷，臉部、右手、大腿等多處留疤痕，令原本因擁有一雙長美腿的她，現不想再穿泳衣及去沙灘，亦無法在社交媒體上展示泳衣及短裙照；右手傷勢也影響她彈琴的興趣，因而向狗主索償。法官今（23日）頒判詞指，認同女子因被狗咬傷失去部分生活樂趣，連同收入及醫療費等損失，判她可獲96.1萬賠償。

住所門外遭兩隻藏獒攻擊

原告為文思慧，被告為崔煥好及歐陽定聰（譯音）。原告在2015年11月11日在元朗住所外被兩隻藏獒攻擊，當時藏獒沒有牽繩，區域法院早前已裁定兩名被告要負上責任，而法庭是次則處理賠償問題。

被告崔煥好早前被裁定未有看管飼養狗隻被判罰款1.8萬元。（資料圖片）

身體多處留疤 右手神經受損

原告因事件多處受傷，包括右眼眉、右手、右臂、手腕、胸部、及大腿，而有關傷處亦留下疤痕，原告的右手神經也受損，她會感到乏力及麻痺。她更因事件患上創傷後壓力症候群，感到抑鬱、失眠、曾有自殺念頭，對外表感到羞恥，預計症狀會持續5至10年。

原本打算考演奏級琴試

原告在審訊時稱，她考獲8級鋼琴資格，亦打算進行演奏級考試，但右手的傷勢影響她彈奏鋼琴，而身高175厘米的她，對她的一雙長腿感自豪，惟意外後她因為身上的疤痕已不想再穿泳衣，亦不再去沙灘及泳池。她事後也不可再在社交媒體上展示其泳衣照及短裙照。她更稱因為不想向朋友解釋身上疤痕及回憶事件，所以避免出席聚會及會避開其他人。

現仍需應付事件帶來的傷害

法官接納其證供，並相信事件令她失去部份的生活樂趣，至今仍然在應付事件為她帶來的傷害。法官又指，原告事發時只有22歲，未婚，疤痕或會影響她日後找尋另一半，情況有別於審訊時提及一名56歲已婚女事主的案例。

法官就原告在事件中承受到的痛苦、收入損失、醫療費用等，判她可獲96.1萬賠償。

案件編號：DCPI2222/2016