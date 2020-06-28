大窩口邨寓所天花剝落　老翁頻上街拒房署逼遷：無線電牌規限地址

不時乘坐港鐵出行的街坊，近月或許都見過他的身影。戴上頭盔和「豬嘴」，72歲的羅伯伯自年初起每日「上街」，他拿着紙牌到各區港鐵站外抗議，斥房屋署強逼他搬遷。 羅伯伯所住的單位天花嚴重剝落，房屋署堅持必須騰空單位重建天花，只是伯伯認為局部圍封維修更可取，雙方能否覓得情理兼備的解決方案？即點撃影片觀看。

去年12月，羅伯伯發現家中露台天花有石屎剝落，於是馬上向房屋署匯報。他起初以為是小問題，只需重鋪天花便可。誰知經檢查後，房屋署認為須重建單位與上層之間的石屎層，要求羅伯伯一家及上層單位遷出以作維修。得知消息後，羅伯伯頓時晴天霹靂，惜多次與房屋署交涉不果，老人家才決定走上街頭，到各區港鐵站外抗議。

年輕時在房屋署工作，羅伯伯換得胸前兩個「荷蘭水蓋」（政府長期服務勳章），還有大窩口邨公屋作為公務員宿舍，誰知晚年卻與「舊東家」鬧翻。

多年來悉心佈置安樂窩，客廳中放有多台古舊但保養良好的無線電設備，這一角成為羅伯伯的小天地。「好有紀念價值，有錢都買唔番」，羅伯伯是個「無線電迷」，自幼跟隨父親研究相關工具。他指多年前已為家中設備向通訊事務管理局申請牌照，按牌照規定，持牌人只准在核准位置設置該批指定的設備。因此當得知或要因維修工程搬家，他一方面擔心遷離後將不獲續牌，亦生怕胡亂移動會影響設備穩定性。

除怕損失珍貴財物，他又慨嘆自己有長期病患須定時覆診，怕離開社區會不適應，所以不願搬離。雖然房屋署之後提出可搬遷至邨內單位，但羅伯伯仍然拒絕，斷言即使給他更大單位或高額津貼也不接受，反而提出以圍板圍封屋內浴室對出位置，讓工人日間入屋裝修，自己晚上才回家休息，冀留守單位。

羅伯伯多年來悉心佈置蝸居，其中在客廳滿布放滿無線電設備的一角，更是他的小天地。(王海圖攝)

記者找來資深驗樓師賴達明到場檢查，發現羅伯伯單位露台部分的天花確有石屎剝落，亦見鋼筋外露。雖然房屋署已放置了兩枝「千斤頂」金屬支柱，未有即時危險，但賴達明認為仍需盡快維修，包括將鬆脫的石屎打走、重新接駁生鏽的鋼筋、進行防鏽處理並補回石屎，預計整個工程需時約一個月。賴達明指屋內需要維修的範圍很小，因此同意伯伯提出的折衷方案，又指以圍板局部圍封單位，進行維修的做法普遍，「唔少店舖裝修都會用到。」

房署拒局部圍封：續勸喻租戶 必要時扣分

不過房屋署拒絕有關建議，指工程一旦展開，單位便被視作工地。工程承辦商有責任管制進出工地的人士，基於安全、保安及責任理由，非認可人士在施工期間不得進入單位。房署又回應指屋邨辦事處已派人多次與伯伯商討，並提出多個方案。按既定政策，伯伯可獲編配其他單位，並獲發搬遷津貼，或在施工期間暫住邨內空置單位，待完工後再遷回。雙方至今仍未達成共識，房屋署稱會繼續向伯伯解釋和勸喻，必要時會執行屋邨管理扣分制。