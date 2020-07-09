教育局推《感恩珍惜 同心抗疫》有聲繪本　促學生思考訊息可信性

新冠肺炎疫情令日常生活大受影響，教育局繼今年初發佈《同心抗疫 你我出力》小學常識科有聲故事繪本後，教育局課程發展處亦跟進課程發展議會的建議，針對疫情為中學生製作以《感恩珍惜 同心抗疫》為主題的有聲繪本。 教育局指，該有聲繪本以一些曾在網上廣泛流傳的訊息出發，包括「搶厠紙」、「寵物會將病毒傳染俾人」等議題，讓學生明白思考訊息可信性的重要，和理解真假難分的資訊能在社會造成不必要的恐慌。

教育局課程發展處跟進課程發展議會的建議，最新製作以《感恩珍惜 同心抗疫》為主題的有聲繪本。

教育局表示，《感恩珍惜 同心抗疫》有聲繪本邀得藝人陳智燊聲音導航，幫助家長及教師引導年青人思考在疫情下，以積極及樂觀的態度面對生活上的各種變化和挑戰，以及欣賞和感謝社會上謹守不同崗位的人員。

有聲繪本同時以一些曾在網上廣泛流傳的訊息出發，包括搶厠紙的情況，提出「真的有需要搶購那麼多物資嗎？」的反思，讓學生明白思考訊息可信性的重要，和理解真假難分的資訊能在社會造成不必要的恐慌；亦鼓勵學生實踐健康的生活方式，以堅毅樂觀的態度面對疫情和生活，為中長期抗疫做好準備。

繪本內容指「同心團結」是控制疫情的關鍵，學生應多關心家人和身邊人，又提醒面對世紀疫症，戴上口罩後也要和朋友保持適當社交距離；亦指天天看到疫情消息「是否令你感到十分困擾和憂慮？」要用樂觀正面的態度，有聲繪本亦透過展示各行各業人員一直堅守崗位，讓學生懂得欣賞和感謝他們致力維持社會正常運作。

教育局建議家長可與子女一同欣賞繪本，提高他們的防疫意識和加深他們對「同心抗疫」的認知；也可藉此聆聽他們的心聲，以助緩解疫情所帶來的情緒壓力。