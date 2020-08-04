新冠肺炎｜太陽島幼稚園指或再現退學潮　冀政府資助挽留學生

受新冠肺炎疫情影響，教育局宣布全港中小學及幼稚園可如期開學，但不可回校上面授課堂。屬下有9間幼稚園或幼兒中心的太陽島表示，申請入學人數與去年相約，惟疫情下不少家長持觀望態度，未有完成入學程序，當中幼兒預備班（N班）最受影響，學生人數比同期少了8成。 太陽島直言，網上教學對幼兒有較大限制，疫情難測，家長或會變得更審慎，或會再出現退學潮。園方又指，政府2月曾推出抗疫資助，在校方回饋予家長部份學費後，成功挽留了9成原定退學的N班學生，太陽島期望政府可再次提供資助，助學校挽留學生。

為方便學生在家繼續學習，盡量減少使用螢幕的時間，太陽島除了線上直播教學和網上學習資源，亦為學生準備了工作紙、勞作材料包、閱讀素材及自家設計的「配對遊戲卡」。（太陽島校網影片截圖）

網上教學對幼兒有較大限制 N班最受影響

太陽島學校發展經理方科棋指出，幼稚園有別於中小學，網上教學應用在幼兒階段有較大限制。雖然網上報名系統數據顯示，申請入學人數與去年相約，個別分校更錄得升幅，但因疫情影響，不少家長持觀望態度，未有完成整個入學程序，當中N班最受影響，學生人數較同期少8成。

方科棋亦指，太陽島將盡力維持現有學費水平，而港府早前向幼稚園提供的抗疫津貼，已全數回饋家長，成功挽留9成本已決定退學的N班學生，期望政府是次亦可提供津貼補助。

為方便學生在家學習，太陽島除了線上直播教學和網上學習資源，亦準備了工作紙、勞作材料包、閱讀素材及家長教學指引；另會在新學年向學生派發自家設計的「配對遊戲卡」，希望他們透過遊戲學生字，減少使用電腦或觀看屏幕。

太陽島計劃增加班主任與學生聊天、介紹校園環境的環節，希望減低新生正式上學時的陌生感。（太陽島校網圖片）

增設師生聊天、介紹校園環節 助新生適應

新學年未能回校開學，太陽島表示，會增設班主任與學生聊天、介紹校園環境的環節，協助非原校升讀的幼兒班（K1）生適應，減低正式上學時的陌生感。