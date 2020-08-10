新冠肺炎｜金綸服裝校服生意跌兩成　92歲董事總經理變陣應對

疫情下，全港中小學9月開學時不可回校面授課程，只能在家學習或上網課，間接打擊校服商的生意。 屹立於太子、為約300間中小學提供訂製校服服務的金綸服裝，在疫情下亦受影響；現年92歲的董事總經理林松坡，從事校服生意逾半世紀，40年前「帶動潮流」，棄用度身訂造，主攻預製尺碼校服而漸漸成名，曾經風靡一時的新法書院水手裝校服，亦出自他手；時至今日預上疫情，林松坡亦未言氣餒，在保留良好制度下，與時應對疫情，不但加強店內消毒、安排員工為顧客量度體溫，亦預料中港兩地運輸或有阻滯，已預早安排專車將冬季校服運抵本港，確保未來一年的校服供應不受影響；然而即使做好準備，他透露，延遲開學始終減低校服需求，同期生意額較往年少約兩成。

現年92歲的金綸服裝董事總經理林松坡透露，疫情下校服生意跌了兩成，但他未有氣餒，「做生意看長線」，成本增加下未有加價，更繼續加伙記人工。（鄭子峰攝）

因身型、轉校或校服變舊，開學前不少家長會帶子女到校服公司購買新校服。林松坡憶述，50多年前不論是時裝或校服，皆須度身訂造，學生多在9月中旬才有校服可穿，但隨著大量新移民來港，人口增加，學校愈開愈多，度身訂造難以滿足需求，故他參考海外做法及本地製校服經驗，斥資買入大量材料，自製工場生產尺碼校服，成功大展拳腳，時至今日，金綸已是本港大型校服供應商，服務約300間中小學。

店外展示著的藍色上衣、白色短裙的水手裝校服，是林松坡的得意之作。此套新法書院校服，有傳在當年是時髦象徵，深受學生歡迎。（鄭子峰攝）

校服店保留三層設計 當年設計新法書院水手裝校服

香港地價高昂，位於太子道西、在花墟一帶的金綸服裝，至今仍然保留著70年代設計。店內寬敞，三層分工清晰。地下是收銀處，二樓是試身室、存貨區及辦公室，三樓則是修改校服的工場及員工用膳區。

林松坡滿意地說，門口模特兒身穿的藍色上衣、白色短裙的水手裝校服，是他的得意之作：「當年新法（書院）二千幾個學生，放學全條街都是穿它，是我設計的！」

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停課致校服需求減 生意跌兩成

近年「速食時裝」成趨勢，為傳統製衣業帶來衝擊，林松坡直言，近年部分家長以價錢為先，質量為次，客源減少，加上成本增加，校服利潤已較20年前大減，而今年疫情延後開學，校服需求減，生意比往年跌兩成：「一般夏季買兩套，現在大部分都先買一套，視乎情況再決定要不要加購，因為隨時開學不久便要轉冬季。」

疫情下，進店人士要先探熱。甫上二樓，猶如走進九曲十三彎的神秘空間，走了近一分鐘也未到盡頭，原來林松坡為了應付人流，特別向政府申請「改則」，將兩幢樓的二樓打通，十個試身室旁邊，連接著存貨區及辦公室，方便員工往來。

他笑言，幸早在70年代起陸續購入物業，否則寸金尺土的香港，校服生意難以繼續：「假如要交租，是做不到校服了，利潤太微」。

即使有校服老字號稱譽，林松坡說，不時提醒員工要保持禮貌，「校服質素、待客態度都要改善，不可以『硬梆梆』。」（鄭子峰攝）

首要保住校服質素與學校承諾 聘專車提早送冬衣到港

雖然疫情影響生意，但現年92歲的林松坡未有氣餒，強調做生意要親力親為，他更邀請太太及讀工商管理畢業的兒子在公司「坐陣」。他多次重申，校服首要保住質量，守好對學校的承諾，再在保留良好舊制下，與時並進。

他舉例指，近年香港學生平均身高較以往高，亦較以往體胖，故除了長度，腰圍尺碼亦要調整，而服裝店三樓仍保留工場及約十名工人，萬一學生需修改校服可即時處理。疫情下中港兩地運輸時有阻滯，故亦提早安排專車，將冬季校服運抵本港，確保冬季校服供應不受影響。

生意跌 薪酬福利不減反加

生意額跌約兩成，但林松坡說，視伙記為親人，薪酬福利不減反加，除了每年加薪，亦保存數十年來聘「伙頭」煮飯、員工用膳的舊例，疫情下入用膳區的員工要再探熱，並分批用餐。只是他不時提醒員工，有校服老字號稱譽，更要保持禮貌，以客人為先：「校服質素、待客態度都要改善，不可以『硬梆梆』。」

家長：料最遲10月復課 先買入較大尺碼校服備用

帶同升中四女兒到金綸買新校服的藍先生說，女兒舊校服不合身，決定購入新校服，「無因為疫情買多買少，視乎需要，換走太窄或不合身的。」

而家長楊太則說，女兒即將升讀小一，雖未知何時開學、分班試亦因疫情取消，但預計不會遲過十月復課，故決定在「家長普遍不敢外出」時，先買入兩套「鬆身些」的夏季校服備用。