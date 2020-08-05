涉向就讀中學掟汽油彈　三學生被控　辯方投訴有被告遭警長威嚇

中四男學生疑為逼使校方支持社會運動，涉在深夜用伸縮棍打碎學校的玻璃門，並夥同同學向學校投擲汽油彈。3人事後被捕，被控刑事毀壞、縱火等罪，今午（5日）被解往西九龍裁判法院應訊，暫時毋須答辯。辯方投訴其中一人受警長威嚇「如果唔認刑毀，就暴動同縱火一齊告你，暴動要坐十年！」主任裁判官羅德泉將案件押後至下月30日再訊，以待警方查看被告手機、檢驗DNA等。兩名被告被拒保釋，另一人獲准以一萬元保釋，期間不可接觸控方證人。

3名被告為同校中四學生，依次為16歲張姓少年、關昊侃（18歲）及鄭梓健（18歲）。張被控一項刑事毀壞罪，指他於本年5月25日在青衣的樂善堂梁植偉紀念中學，與一名不明人士損壞正門的玻璃門。他與關另同被控一項縱火罪，指他們於本年7月24日用火燒毀學校的正面外牆及花槽；鄭則被控串謀縱火，指他於同日在場犯案。

此外，張又另被控管有攻擊性武器罪，指他於本年8月4日在青衣住所藏有兩支伸縮棍。

其中一名18歲被告獲准保釋 另外兩名被告還柙

辯方投訴警長在警誡會面之前向張威逼利誘，指該警長大力拍其肩膀，又夾雜粗口威嚇道：「你點x樣呀？如果你唔講清楚，我哋點對你都得！有兩條路你揀，一係就認刑毀，一係就認縱火！如果唔認刑毀，就暴動同縱火一齊告你，暴動要坐十年！如果淨係認刑毀就可能警司警誡，勸你認咗佢！」

控方透露仍在追查在逃人士。案件押後4星期再訊，期間警方會搜查閉路電視片段、查看3名被告的手機、鑑證證物上的指紋、檢驗伸縮棍及DNA。鄭梓健獲准以一萬元保釋，期間不可接觸控方證人或離港，並須交出旅遊證件、遵守宵禁令、居於報稱地址及定期往警署報到；另兩名被告則被拒保釋。

案件編號：WKCC2634/2020