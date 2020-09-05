私家偵探涉葵涌等區非禮多名女童　案押後至周四以作認人手續

私家偵探涉嫌在過去數月於葵涌及黃大仙等區非禮多名女童，包括以拍校徽為由，引女童到梯間摸女童胸及掀其裙底等，因而被控非禮等5項罪名，案件今(5日)在九龍城法院提堂，被告暫時毋須答辯，案件押後至9月10日再提訊，以讓警方安排認人手續，期間還柙警方看管。

被告叶厚鑫，29歲，被控罪名包括：向16歲以下兒童作猥褻行為、製作兒童色情物品及3項非禮罪名。控罪指被告於今年5月8日至9月1日，在黃大仙及葵涌等公屋大廈梯間，侵犯事主A、B、C及D。

據悉，被告向其中一名事主出示一名小朋友的照片，並詢問事主是否認識相中人，然後把該事主帶到梯間，並在該事主面前自瀆，又要求該事主摸他的性器官，並拍下過程；另外，被告又涉嫌在今年7月，於葵涌向另兩名事主稱要拍攝她們的校徽，期間摸她們胸部；被告又被指於本月1日，在黃大仙尾隨一名事主並偷拍裙底，之後又以拍校徽為由誘她至梯間，並要事主脫鞋襪，並掀其裙底。

4名事主中，1人16歲，另3人不足10歲。被告兩日前被捕，警方在其手機連接雲端伺服器找到裙底照片及32歲校服女生影片。

被告有作保釋申請，但遭裁判官拒絕。據悉，被告的一名弟弟是警員。

案件編號：KCCC2213/2020