彩虹邨現可疑色魔　以借筆為由誘小學女童入暗巷　出言性騷擾

彩虹邨現可疑色魔以借筆為由誘騙小學女童入暗巷。上周三（24日）一名小學女童放學回家期間，遇到一名男子向其借筆，然後手持筆步行離開，女童跟隨對方至金漢樓較隱蔽暗巷，男子出言性騷擾，幸女童機警馬上逃離回家，再向母親反映。接獲家長求助的區議員莫灝哲表示，過去半年彩虹邨風化案和劫案增加，金漢樓、金碧樓和金華樓呈Z形互通，共10多個出口方便犯人逃走，成為歹徒尋找獵物的地方。

彩虹邨1960年代建成，金碧樓、金華樓及金漢樓四通八達，而且部分地方隱蔽，成為罪犯尋找目標的地區。（資料圖片）

彩虹邨過去半年與風化案扣上關係，繼4月一名35歲女子在金碧樓在梯間遇鎅刀男以尼龍繩勒頸並鎅傷手臂，近日更有疑似色魔性騷擾小學女生。黃大仙區議員莫灝哲周三（24日）接獲事主母親求助，指同日就讀小學的女兒放學回家途中，遇到一名男子借筆。女童好意從筆袋取出筆借予男子，對方手持筆離開，女童於是尾隨，行至金漢樓附近隱蔽暗巷，出言騷擾：「你今日有冇戴bra（胸圍）？」女童馬上離開回家向母親反映，母親再向區議員求助，希望警惕街坊。

莫灝哲表示近半年「三金（金漢樓、金碧樓和金華樓）」發生至少2宗風化案及1宗行劫案，相信與「三金」四通八達共10多個出口，容易逃走有關。他指女童家長考慮到立案未必有效跟進事件，故暫未報警。他已就今次事件去信房屋署，要求保留大廈閉路電視，好讓家長了解真相，尤其疑人除口頭騷擾外，是否有進一步動作。女童父母已向邨內商戶找到閉路電視，相信疑人當時身穿黃色衣服，揹斜揹袋。

女童父母向邨內商戶找到閉路電視，相信疑人當時身穿黃色衣服，揹斜揹袋。（莫灝哲提供）

本年4月16日傍晚6時許，1名35歲女子途經彩虹邨金碧樓4樓一梯間回家時，被1名身穿黑衫黑褲、戴Cap帽及口罩的男子，從後用尼龍繩纏頸，再用鎅刀襲擊，女事主大驚不斷掙扎，男子伺機逃去。女事主手部受傷。事發後現場遺下1把鎅刀、1個口罩、1條尼龍繩及染血紙巾，警方將案件列作傷人及刑事恐嚇案處理。