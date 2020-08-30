去年首批綠債超額認購逾4倍　財庫局料未來5年發行約660億綠債

政府早前推出綠色債券計劃，財經事務及庫務局局長許正宇今日（30日）發表網誌，政府在去年5月，首次發行10億美元政府綠債，深受環球投資者歡迎，超額認購逾四倍。他續說，由於市場對政府綠債反應良好，計劃在2020-21年起的五年內，因應市場情況，發行合共約660億港元政府綠債，繼續為香港及區內的潛在發行人提供重要基準。

許正宇表示，近日發布的政府綠色債券報告2020，公布了獲首批政府綠債融資的七個項目，包括香港首個有機資源回收中心﹐位於北大嶼山小蠔灣的O · PARK1，中心每日可轉化200公噸廚餘為生物氣發電，在減少堆填同時，預計每年可輸出相當於約3000戶家庭用電量﹐並減少約2.5萬公噸溫室氣體排放﹐有助香港達至《巴黎協定》的減排目標。



他形容，政府和監管機構在可持續金融方面，「是充滿信心和決心的」，提到今年5月成立了綠色和可持續金融跨機構督導小組，期望透過小組提升現時的跨機構合作至，並從市場發展及監管優化這兩個角度出發，與監管機構促進香港綠色和可持續金融的長足發展。

財經事務及庫務局局長許正宇今日（30日）發表網誌，政府在去年首次發行10億美元政府綠債，超額認購逾四倍。（資料圖片）

許在結語時提到，發展成熟的金融市場是一件利器，運用得宜可通過資本的有效分配，推動社會正面發展，反問「某些人與其每天思量運用金融優勢作武器壓制他人，甚至退出多份國際合作協議，何不將心力花在通過金融力量『Do Good』？」