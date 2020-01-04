【專訪】陳浩濂：港定位成綠色金融中心　研下輪綠債發行安排

香港綠色金融市場在2018年起轉趨活躍，綠色債券發行總額達到110億美元，排列亞洲第四，比2017年上升了237%。不過，發行綠債的港企只佔當中不足兩成，財經事務及庫務局副局長陳浩濂接受專訪時指，香港定位為亞洲綠色金融中心，以平台服務亞洲，以至全球發行人或投資機構，認為本地需求也不少，只是綠債募集所得資金需用於綠色項目，故需求往往來自於大企業。

陳浩濂表示，香港是亞洲領先的國際金融中心，有制度及人才等優勢，資金和資訊自由流通，監管機構與國際接軌等，而綠色金融發展與國際金融中心的定位掛勾，未來會繼續造好此平台，配合政府推出的綠色金融政策，希望「做大盤生意」，吸引更多內地和海外發行人和投資者。

他又指，香港為全球最大離岸人民幣中心，處理全球超過七成半的離岸人民幣付款交易，當內地企業想「走出去」發人民幣綠色債券，順理成章會經香港發行，舉例全世界首單大灣區主題的綠色債券，便是在香港發行。

財庫局副局長陳浩濂指，本港綠色金融發展與國際金融中心定位掛勾。（余俊亮攝）

正計劃下一輪政府綠債發行安排

香港的綠色債券市場不斷壯大，陳浩濂指，過去一年本港不乏標誌性交易，發行綠債除來自多邊開發銀行，國際大型機構等，港企方面亦有領展在3月發行了綠色可轉換債券，為全球房地產行業及香港上市企業首例，太古簽署首筆與可持續發展表現掛鈎的貸款，工商銀行則發行了首批粵港澳大灣區主題綠債。

此外，港府今年5月發行首批總額10億美元的5年期政府綠色債券，收益率2.555厘，認購額超出發行額4倍，反應熱烈。陳浩濂認為相當正面，最終定價亦有利於發行方政府，「唔使咁貴」，又希望能起一個帶頭作用，給予市場一個參考定價（benchmark price）。他指，政府現計劃下一輪綠債發行安排，希望承接首批的好表現。

市場對政府發綠債非無質疑聲，如擔心會扯走綠債市場的資金。陳浩濂解釋，全球對綠債等綠色金融的產品的需求只會愈來愈多，指除政府發行的綠債反應熱烈，其他綠債發行的認購情況亦十分理想。

陳浩濂形容，本港吸引國際和內地發行人和投資者，以香港作綠色金融融資和投資「已經起動」，本港除推動綠債市場，還會推進綠色貸款，綠色基金發展，加強環境、社會及管治（ESG）報告披露等多方面發展，凝聚發行人及投資者使用本港平台，進一步推動本港綠色金融發展。