大專女生藏鐵鎚被判囚5周　律政嫌指太輕求加監　官增至2月1周

因應反修例運勳，有網民去年11月12日發起堵路行動，一名大專女學生因管有鐵鎚、士巴拿等物品，被判監5周。律政司認為判刑過輕，未能反映案情嚴重性，今（3日）向法庭申請覆核刑期。裁判官黃士翔指，雖然本案被告沒有意圖造成人身傷亡，又已反省自己，但黃官認為自己在量刑時出錯，改判被告監禁2個月1星期。由於被告早前已被還押143天，故此也毋須服刑。

被告韓德芳（20歲）承認管有物品意圖損壞財產罪。控罪指，她於去年11月12日在長沙灣福榮街鐵鎚、士巴拿、螺絲批、消毒酒精、打火機、報紙及開瓶器，她因而被判囚5周，在判刑前，她已被還押143天，故當時毋須服刑。

認為應以8至9月作起刑點

律政司代表今指，本案控罪涉及不同物品，不但可以阻塞道路造成，更會對公眾使用者構成危險，認為5周的刑期未能反映案件的嚴重性，要求法庭改以監禁8至9個月作為刑量起點。

律政司代表又指，被告並非只有15、16歲的未成年人士，犯案時已是成年人，不是年輕就不用判監，法庭應考慮涉案物品可構成的傷害及後果。

無證據顯示被告曾使用涉案物品

辯方反駁，被告沒有意圖傷人，沒有證據顯示被告曾使用涉案物品，而涉案的酒精更未開封，被告在還押期間沒有浪費時間，並已深切反省。

官改以4個月作起刑點

裁判官黃士翔認為，本案控罪針對破壞道路及圍欄的意圖，其嚴重性有別於涉傷人意圖的罪行，在本案中，也無法指稱被告意圖造成人身傷亡。再者，被告還押期間已作反省，法庭判刑時不單要考慮阻嚇性，也要考慮被告更生情況。不過，黃官認為自己在量刑時犯錯，今改以4個月監禁作為量刑起點，考慮到被告的悔意、已還押一段時間等，改判監2個月1星期。

案件編號：WKCC4264/2019