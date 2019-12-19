大腸癌篩查計劃明年1月1日起擴大資助　50至75歲香港居民受惠

大腸癌是本港最常見的癌症。衞生署今日（19日）公布，由明年1月1日起，大腸癌篩查計劃的覆蓋範圍，將進一步擴展至50至75歲的香港居民。署方指，參與計劃的市民，會由計劃的基層醫療醫生安排接受大便免疫化學測試，並於每次診症獲取政府資助280元。如果參加者的大便帶隱血，可以接受大腸鏡檢查基本服務時，如需切除瘜肉，會獲定額資助8,500元；若無需切除瘜肉，會獲定額資助7,800元。

衞生署今日公布，由明年1月1日起，大腸癌篩查計劃的覆蓋範圍，將進一步擴展至50至75歲的香港居民。（資料圖片）

衞生署指，大腸癌是本港最常見的癌症，2017年的大腸癌新症有5,635宗，佔癌症新症17.0%。死亡個案方面，2018年錄得共2,314人因患上大腸癌而死亡，佔癌症死亡人數15.9%，是本港第二最常見的致命癌症，僅次於肺癌。

衞生署去年8月將大腸癌篩查計劃恆常化，分三階段資助沒有大腸癌徵狀的香港居民接受篩查，第一及第二階段分別覆蓋61至75歲人士及56至75歲人士。署方指，由明年1月1日起，大腸癌篩查計劃的覆蓋範圍，將進一步擴展至50至75歲的香港居民，即1944至1970年出生的人士。

衞生署去年8月將大腸癌篩查計劃恆常化，分三階段資助沒有大腸癌徵狀的香港居民接受篩查。（資料圖片）

至於篩查的詳細流程及資助金額，衞生署指，參與者會由已參與計劃的基層醫療醫生，安排接受大便免疫化學測試，並於每次診症獲取政府資助280元，包括大便免疫化學測試結果呈陽性時，由基層醫療醫生提供第二次診症。

署方續指，如化學測試結果呈陽性，參加者會被轉介到已參加計劃的大腸鏡醫生，接受政府資助的大腸鏡檢查，以找出大便帶隱血的原因。該類參加者接受大腸鏡檢查基本服務時，如需切除瘜肉，會獲定額資助8,500元；若無需切除瘜肉，會獲定額資助7,800元。另外，大腸鏡醫生在提供大腸鏡檢查基本服務時，可向參加者收取不多於1,000元的額外費用。

衞生署指，至今已有超過770名基層醫療醫生登記加入大腸癌篩查計劃。（資料圖片）

至於大便免疫化學測試結果呈陰性的參加者，衞生署指應每2年接受大便免疫化學測試覆檢，直至年齡超越75歲，以發揮篩查計劃對預防大腸癌的最大效益。

衞生署指，至今已有超過770名基層醫療醫生登記加入大腸癌篩查計劃，分布約1,080個診症地點，當中約97%的診症地點不會收取額外費用；另外，超過190名大腸鏡醫生亦已加入計劃，在約450個服務地點提供大腸鏡檢查服務。

篩查結果方面，衞生署指，截至今年9月27日，在交回大便樣本並得出測試結果的參加者中，有約19.5萬人（12.6%）於首輪篩查的結果呈陽性；在化學測試結果呈陽性並已接受大腸鏡檢查服務的參加者中，約1.19萬人（66.7%）有大腸腺瘤，約1,170人（6.6%）有大腸癌。

衞生署表示，在大腸癌篩查計劃下篩查出確診患上大腸癌的755宗個案中，約60%屬於較早期，治癒率相對較高。署方發言人表示，大腸癌可透過實踐健康生活和有系統的篩查去預防，及早識別並診治亦可大大改善大腸癌治癒率，呼籲計劃的合資格人士盡早參加大腸癌篩查計劃。

衞生署指，合資格人士如欲參加大腸癌篩查計劃應登記加入電子健康紀錄互通系統，詳情可瀏覽電子健康紀錄互通系統網頁www.ehealth.gov.hk，或致電3467 6300向申請及諮詢中心查詢。