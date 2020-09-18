新冠肺炎｜泳池封閉兩個月今重開　泳客：唔游水周身囉囉攣

港府今日（18日）起放寬措施，泳池重開第一天，記者中午到大環山游泳池視察，未到下午一時已有大約20人在泳池外等候。泳客普遍對泳池重開感到開心和興奮，有泳客表示太長時間沒有游水，「個身囉囉攣」，又聲言泳池中的氯氣有助殺菌，故不擔心疫情，反而會保持與其他泳客的距離。

因應疫情關係，本港泳池自七月中全部關閉，而今日（ 18日）是泳池重開的第一天，記者到紅磡大環山游泳池觀察，未到下午一點已有大約20名泳客在泳池外排隊。泳客大多對泳池重開感到開心與興奮。

游客：唔游水周身囉囉攣

泳客江先生指自從七月中起泳池封池後都未有再游水，江先生指自己當時都感到失望，但因為疫情關係所以沒有辦法。他指自己過去兩個月未有游過水，「覺得周身囉囉攣」；又認為因為沒有游水，所以覺得自己「肥翻啲」；對於疫情方面，江先生認為泳池中的氯氣可以有助於殺菌，反而更擔心上岸後及更衣室與其他人接觸。

泳客高先生指自己今日來游水是希望「練肺」，在封池期間亦會保持練跑與健身。對於泳池衛生方面，他則認為可以接受，惟認為泳池較多人，難以與他人保持距離。

游水重開感高興 最少要游翻一個鐘

泳客李先生指，到泳池游水是自己的退休生活，以前一星期都會游三至四次水，但自從封池之後未有再游過水，所以對泳池重開感到很開心；泳客吳先生指自己在封池期間都沒有做其他運動，因為覺得「因為浸住水涼啲，舒服啲」，而兩個月沒有游水後，今日泳池重開，他感到非常高興，並指「最少要游翻一個鐘」。

▼9月18日起重開處所及放寬措施▼