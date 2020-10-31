安心出行 | 港下月推感染追蹤App　亞洲各國疫情監控手段各有不同

新型肺炎第三波疫情近日漸趨緩和，但預料冬季將有第四波。有媒體報導指，政府即將在11月初推出「安心出行」應用程式，由市民及業界自願使用；街市、餐飲場所、的士車廂、運動場所等會是首批應用地點，市民可利用手提電話掃描場所貼有的QR Code作記錄，若市民到過確診者曾到訪的地點，便會收到提示。 「安心出行」App以掃描QR code作記錄，用法與內地健康碼類似。作為比較，新加坡曾推出手提應用以Wi-Fi及藍芽數據記錄接觸史，不過當地在9月已推出新版實體追蹤器，不再需要市民在手提安裝程式，轉而派發有藍芽功能的穿戴追蹤器，不記錄個人位置，僅記錄不同追蹤器之間的近距離接觸數據。

事實上，疫情或會持續一段長時間，健康碼、接觸者追蹤等正成為不少地方的常態防疫手段，例如有內地健康碼兼具數碼身份功能，南韓分析手提訊號及信用卡交易大數據並公布患者詳細行蹤等。惟有聲音憂累私隱外洩、市民行為被監控的問題。《香港01》整理世界各地疫情監控科技，以供讀者了解。

據政府網站顯示，該名為「安心出行」的應用程式可讓市民記錄行蹤，並在包括街市、餐飲場所、的士車廂、運動場所等260地點率先應用。系統原理像「市民利用手機自拍『打卡』一樣，資料只會在自己的手機內」，與內地的「健康碼」類似。然而，社會上亦有聲音指憂慮私隱或外洩。

而因應冬季或現第四波疫情，食物及衞生局局長陳肇始9月亦曾宣布最新防控策略，包括加強接觸者追蹤，表示政府透過早前修例，賦權獲授權人員可要求何人士提供資料，並且聯同現有內部資訊平台，連結不同部門、機構以電子方式統一收集追蹤接觸者資料。

政府研究推出流動應用程式「安心出行」，讓市民自行記下其出行記錄。（港台圖片）

《香港01》早前以電郵向食衞局查詢所收集的資料範圍、哪些部門或機構可使用或查閱該些資料，以及資料將會保存多長時間等。食衞局回覆指，有關內部資訊平台在初步研發階段，主要目的是簡化現時以人手為主的資料搜集、輸入和分享程序，加快衞生署追蹤接觸者並對其進行檢測、檢疫或醫學監察的工作。有關詳情尚待落實。

內地：健康碼如同電子身份

健康碼、接觸者追蹤等正成為各地的常態防疫手段。內地較早開始使用健康碼作防疫及接觸者追蹤，健康碼可謂深入生活各種場景，市民到訪所有公共場所，均需以微信、支付寶等應用出示健康碼，同時要掃描二維碼作紀錄。根據使用者行蹤、有否發燒病歷等資訊，得出綠、黃、紅三色的健康碼，綠碼可放行， 黃、紅碼則隔離等措施。

申請內地健康碼需要實名認證，因此有人憂慮它不僅僅疫情追蹤工具，而是兼有數碼身份、信用評級的功能，如內地城市杭州將健康碼與醫保系統綁定、或有商戶推出相關超市購物可獲得折扣，有聲音擔心指健康碼或有常態化趨勢。另外，健康由地方政府各自推出，如北京有「健康寶」、廣州有「穗康碼」，市民一碼並不能通行全國。

內地民眾在疫情下，需要安裝健康碼應用程式，監測追蹤行蹤，但有私隱和監控的質疑。（資料圖片/中新社）

南韓：分析手提信用卡大數據 公布患者詳細行蹤

數年前，南韓已經歷過一輪慘烈的中東呼吸綜合症疫情，造成186人確診、38人死亡，其後當地政府獲賦予更大的權力，不需法庭頒令便可獲取市民數據作疫症追蹤用途。

南韓政府利用手提電話訊號數據、信用卡交易數據等作分析追查確診者接觸史，更在政府網站公布確診者詳細行蹤，﹙梁碧玲攝/資料圖片﹚

今年初，新型肺炎疫情在當地爆發後，當地衞生、國土交通部合作開發大數據流行病追查系統，利用手提電話訊號數據、信用卡交易數據等作分析追查，更在政府網站公布確診者詳細行蹤，惹起爭議。

新加坡：棄用手提App 轉派實體藍芽追蹤器

疫情在全球大流行，世界各地均推出符合當地國情的流行病追監蹤控手段，如新加坡政府在今年3月推出名為「TraceTogether」的手提應用程式，市民可自願決定使用與否，雖然當局指應用並不會收集GPS、網絡及Wi-Fi數據，且藍芽接觸史數據於25日後會自動刪除，但因不少當地市民仍憂慮手提電話中數據會被記錄，應用下載量未達預期，影響追蹤效果。

當地9月再推出新版實體追蹤器，並派發予500萬居民，當局表示新版可穿戴追蹤器利用藍芽接收附近使用的訊號，不會記錄個人位置，若有人確診，便用通知其接觸者，而追蹤器上的數據亦會定時自動刪除。

印度：被指要求公務員及企業員工使用

印度政府4 月初出推出手提應用「Aarogya Setu」，由官方開發，透過藍芽及地理位置數據，記錄使用者行蹤，並傳送至政府數據庫；若有人確診，系統隨即通知相關接觸者。不過，在推出初時，指引寫明公務員及企業員工需強制使用此應用，其後放寬。

Apple、Google首度合作推藍芽工具

疫情下，兩十大科技巨頭Apple及Google合作推出 API，方便各地公共衛生機構製作Android 及iOS裝置互通的藍芽工具，並且將此融入底層平台，構建基於藍牙技術的接觸史追蹤平台，以加密、定期轉換的識別碼記錄接觸史，使用者可選擇是否使用。

處理個人私隱五大要點

事實上，不少國家都有採用類似的疫症追蹤手段，上述僅為部分例子，而疫症防控與個人私隱之間的爭論仍然不斷。美國科技雜誌《麻省理工科技評論》就接觸者追蹤應用在處理個人私隱時需留意的五大要點：