首批復售居屋有價有市　今年錄至少23宗交易　轉手價逼近600萬

房委會在2014年復售居屋，屋苑包括荃灣尚翠苑、元朗宏富苑、沙田美盈苑、沙田美柏苑及青衣青俊苑。當時四個屋苑在2014年底接受申請，超額認購61.5倍，競爭激烈。 根據轉售限制，四個屋苑已可以陸續投入居屋第二市場，即毋須補地價便能向綠表人士或「白居二」買家轉售。資料顯示，四個屋苑今年在已至少錄得23宗成交，平均升值74.1%至94.5%，有單位成交價更接近600萬元。當年「爭崩頭」的居屋單位，有賣家帳面勁賺295萬元離場，「持貨」數年已勁升1.13倍。

荃灣尚翠苑為於2014年復售居屋的屋苑之一，至今在居二市場錄得最多交易。（歐嘉樂攝）

當年首批發售的居屋，包括荃灣尚翠苑、元朗宏富苑、沙田美盈苑、沙田美柏苑及青衣青俊苑，共提供2,160伙。根據規定，單位購入的第3年，就能投入居二市場（俗稱綠表市場），可未補地價向綠表或者白居二買家放售，並自行議定價格。四個屋苑陸續在2017年先後入伙，現時已能在居二市場放售。

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沙田美盈苑於2017年入伙，有單位以558萬轉手，帳面賺295萬元。（歐嘉樂攝）

至少三單位樓價倍升

上述屋苑今年開始在居二市場有成交記錄，至少有23宗交易。資料顯示，四個屋苑的單位轉手價升幅，平均介乎74.1%至94.5%。

當中以沙田美盈苑最矚目，業主當年以262萬元購入中層單位，但今年卻以558萬轉手，帳面賺295萬元。美盈苑在2017年入伙，即在短短數年間，單位已勁升1.13倍。

尚翠苑成交量最多

錄得最多交易的屋苑，則是荃灣尚翠苑。尚翠苑是當年居屋「樓王」，現時至少錄得12宗交易，其中四宗帳面賺約1倍。根據房委會、土地註冊處查冊及地產代理資料，有兩宗於今年7月成交，當年業主分別以256萬及263萬元買入單位，今年以525萬及535萬元沽貨，帳面獲利逾268及271萬元；而一宗於今年8月成交，單位原價為276.5萬，其後以560萬元售出，帳面獲利逾283萬元。

而獲利最多的為於今年9月成交的單位，原價為257.5萬元，根據地產代理提供資料，該低層單位以538萬元成交，帳面獲利逾280萬元，賺1.08倍。

於荃灣地產舖，貼有尚翠苑放售廣告。（歐嘉樂攝）

尚翠苑綠表市場叫價逾600萬

除了已轉手的單位，市場亦有不少未補價的單位放盤。參考地產網站，尚翠苑及青俊苑的盤源最多。尚翠苑的一個高層438呎的B座8室單位，叫價高達628萬元，呎價14,338元，另一個面積一樣的單位，亦叫價618萬元。

翻查尚翠苑價單，B座8室單位，房委會當年僅售235.9萬至276.5萬元，若業主成功以628萬元售出，帳面獲利351萬至392萬元。

至少20個放盤

於荃灣的地產舖，貼有放售尚翠苑的廣告，一個高層439呎單位售約550萬元，而面積一樣的低層單位則平約10萬元，叫價540萬元左右。有地產代理透露，自禁售期過後，尚翠苑交易活躍，現時仍有約20個單位在市場內放售，售價平均為500萬元。

房委員委員：情況不理想

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉指出，雖然成交宗數不多，但情況並不理想。他解釋，買家短時間內放售單位，且帳面上獲利不少，相信是「投資」行為，站在居屋作為公共資源的一種，對此並不樂見。

他又指，資助房屋資源珍貴，政府出售新居屋只想協助市民置業，建議考慮再收緊轉售限制，即首2年只能以不高於原價轉售予房委會指定買家的做法，未來應延長至5年，即買家住滿5年後才能在居二市場發售。