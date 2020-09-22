通識課程檢討丨報告倡審書審教材　教協指如陰乾　教聯：恢復信心

教育局的學校課程檢討專責小組，花接近三年檢討課程後，今天（22日）提交最終報告。當中備受關注的通識科，小組建議維持其核心科目地位，惟報告在課程內容、教材、教師培訓及考評四方面均有建議，除了倡議獨立專題探究（IES）轉為非強制，亦提議長遠將通識教科書納入送審機制、重新培訓教師，加強校內問責機制等。而課程修訂後可再作檢討，判定長遠應否維持通識成為核心科的地位。 教聯會主席黃錦良大致認同建議，認為可恢復大眾對通識科的信心，老師亦可安心教學。 而教協副會長、通識科教師田方澤則批評，小組建議是暗藏加強控制、滲入偏政府觀點之嫌，從考評制度著手可致「倒流效應」，老師隨時因憂心影響學生成績或被指教學失當而減少討論、只教正面意見，與科目期望訓練學生批判思考、培養同學成世界公民的理念背道而馳，有意「陰乾」通識科。

檢討小組支持通識科教科書納入現行的課本送審機制。（資料圖片／羅國輝攝）

報告指新近事件不宜用作探究題材

專責小組建議維持通識教育作為核心科目之一，但須恆常檢視課程內容，適時更新「當代已發展成熟的」課題供學生探究，並列明「新近發生的事件尚在發展當中，不適宜用作科目的探究題材」。小組解釋是因事件未完，往往未能核實資訊數據的客觀程度及可靠性，令師生難展開持平和具證據支持的討論。

小組倡查閱通識教科書 未來考慮納入送審機制

教材及教科書方面，小組建議教育局為出版商提供「專業諮詢服務」，查閱已出版、在市場出售的通識教科書，若服務效果理想，且獲學界及公眾接納，出版社準備兩至三年後，可考慮將通識教科書納入現行的課本送審機制。

至於校本教材，小組建議教育局支援學校管理層加強學校自我檢視和內部質素保證和問責的機制，保證校本材料質素。

在DSE考卷的擬題、審題和評核上，小組建議教育局和考評局付更大努力加強共識和合作，確保課程目標和理念與評估一致。（資料圖片）

促教局考評合作擬審考卷及評核

考核方面，小組建議縮減通識科內容，建議容許學生選擇不進行獨立專題探究（IES），轉為延伸和選修部分，與筆試評級分開匯報，即大學「一般入學要求」中只計算筆試成績，而大學可將IES作為加權或某些課程的入學條件。

在DSE考卷的擬題、審題和評核上，小組建議教育局和考評局付更大努力加強共識和合作，確保課程目標和理念與評估一致。

小組另提議教育局因應預期推出的修訂課程架構，舉辦全新系列的教師專業發展課程，以及持續舉辦分享會、內地考察團等活動，以提升教師專業水平。（資料圖片）

倡教育局辦全新教師專業發展課程 如內地考察團

小組另提議教育局因應預期推出的修訂課程架構，舉辦全新系列的教師專業發展課程，以及持續舉辦課程規劃經驗分享會、內地考察團等活動，提升教師專業水平。

通識科教師：IES變選修是「廢通識科武功」



教協副會長、通識科教師田方澤質疑報告期望加強政府對通識科的控制，將IES變為選擇性質，只計加權是「廢通識科武功」，減低學生探討社會議題的誘因；而在早前早前歷史科試題事件後，要求考評局與教育局在擬題、審題及評核上合作，「倒流效應」下，老師或因憂心影響學生公開試成績，避開探討批評或質疑政府的意見。他批評報告整體有「陰乾」通識科之嫌，與通識科希望學生自由探討，訓練批判思考能力，培養成世界公民的理念背道而馳。

教協副會長、通識科教師田方澤質疑，報告建議有意加強政府對通識科的控制，將IES變為選擇性質，只計加權是「廢通識科武功」（資料圖片／梁鵬威攝）

田方澤：事過境遷才討論是歷史、非通識

田舉例指，前線老師難界定何謂「新近事件」，若新冠肺炎疫情持續，老師難判定可否與學生討論，「疫情除了涉及公共衛生、政府處理傳染病外，亦與全球化、中國外交等課題相關，過去可以討論學生感興趣的世界時事，是通識科的價值所在，到底新冠肺炎可不可以討論？如果討論是否不配合課程？老師會否被視為教學失當？若要疫情過後幾年才討論，那就不是通識，是歷史！」

在總結部份，小組認為通識科經修訂後的課程或需三至四年才能開始在中四級推行。而在經修訂的通識課程推行後，局方應開始進行效能研究，收集更多資料再作課程檢討，「判定該科的價值和長遠是否仍然維持高中核心科目的地位」。田方澤直言，多做研究是合理，惟報告此句令人憂慮小組「留了開刀的尾巴」，是判通識科「緩刑」。

教聯會主席黃錦良相信，加強教育局及考評局在DSE上的合作，可避免歷史科試題事件重現，但相信兩局需時理順合作細節。（資料圖片／黃寶瑩攝）

教聯：教育局加強文憑試出題角色 免歷史科試題事件重現

教聯會主席黃錦良則認為，通識科近年備受爭議，家長關注科目情況，他相信長遠教科書送審可令大眾恢復信心，老師亦可安心使用；而教育局加強與考評局在DSE上的交流及合作，可避免歷史科試題事件重現，只是實際運作上兩部門或需時理順分工及細節。

至於報告避開新近事件，黃錦良認同老師應避免政治化議題，以免教學中涉入主觀想法，影響學生的判斷，「已有定論時就可以討論」，他強調歷史科着重史實，與通識科要求學生有明辯思考及批判思維有別；建議IES轉為非強制，他相信可騰出時間加強其他課程內容，如增加學生對一國兩制的認識及了解香港與國家之間的關係。