誤稱張建宗要業界「識大體」　馬逢國：對大體一詞感觸　向張致歉

體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國昨日（22日）在業界記者會上指，政務司司長張建宗曾稱希望無受資助界別「識大體」。馬逢國今日（23日）在商台節目指，「識大體」一話是他自己的誤差。他解釋，誤將張建宗在電台節目說「第三輪抗疫基金未必能有太大承擔，望市民體諒」，與網誌提到的「希望議員以大局為重」混淆，「兩個訊息同時接收，就得出希望大家識大體」。他又指，「大體」一說令對其有特別感受，因有一位很尊敬的朋友，捐了自己身體做大體老師，故他相當感觸。不過，對於昨日說法如果引起對方困擾，向他致歉。

馬逢國昨日在記者會上指，張建宗曾稱希望無受資助界別「識大體」，並指「前幾日張司長出嚟係電話講一句話，我係非常之難受。他話希望得唔到幫助啲朋友、界別，能夠識大體。咩叫識大體呢？我有啲業界朋友、具體例子無數，佢哋自己慢慢有可能都變成『大體』（供醫科生解剖學習的遺體），佢哋幾乎都變得只剩下自己嘅身體。」



政務司司長辦公室發言人昨日回應，張建宗只提過希望大家能「體諒」，從來沒說過任何界別或人士要「識大體」。

體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國談及業界苦況時突然哽咽，一度用紙巾拭淚。（高仲明攝）

馬昨日在記者會上，亦提到有官員指「搞唔掂就申請綜援」。馬今日在電台指，該名官員職級相當高級，解釋自己過去一直有與政府討論，反映業界困難，並爭取支援，但早前針對自由身工作者，引述對方指政府難以識別從業員，故無法支援，綜援系統是「安全網」。



對於警方修改《警察通例》下「傳媒代表」定義，馬逢國認為一定要平衡兩方面，包括警方執法的需要、傳媒的採訪。但他指，在去年的社會事件中，「有好多身身份不明嘅人，表現出嚟係記者，但實際行為就唔係記者」，故造成很大障礙。馬認為，兩方面要好好坐下，尋求方法解決，認為仍有探討空間，會嘗試為雙方拉線。