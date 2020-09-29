復課面授丨全校師生再聚　中學校長：終有人氣　憾未見口罩下笑容

全港中小學及幼稚園將9月23日起分階段恢復面授課堂。今日（29日）起全港學校全面復課，中二至中四、小二至小四、幼稚園幼兒班（K1）至低班（K2）學生今早陸續重返校園。 對於全校師生再次聚首一堂，有中學校長形容感到十分開心，但有一個小遺憾：「全部人戴住口罩，睇唔到同學的笑容」，亦有中三生興奮定下目標，要考進全級前十名，「中二時成績唔太好，全級排第11。」

校長麥耀光對復課感高興：「終於似返間學校，有返人氣。」（鄺曉斌攝）

在石硤尾的廠商會中學今日起全校師生再次聚首一堂，將於來年退休的校長麥耀光直言，回校途中遇上很多學生，就此感到十分開心，「終於似返間學校，有返人氣。」然而，疫情仍未完全過去，口罩、搓手液、社交距離均是防疫關鍵字，亦是麥耀光的一個小遺憾：「全部人戴住口罩，睇唔到同學的笑容。」

在教育局的防疫要求下，現時學生只能上課半天，因此需要犧牲部分課外活動，例如球類、校隊訓練不能進行；陸運會仍須向當局了解是否能如期舉行，初步探討分時段、組別舉辦賽事；畢業禮亦要了解能否舉辦。

該校高中需繼續追趕課程進度，麥耀光指，在網上課堂期間教師未能掌握學生的學習進度，因此復課後需就網課的內容「溫故知新」。至於今日復課的中二至中四學生，麥耀光認為這批學生熟悉校園環境，因此整體問題不大。

在全校復課的情況下，校方形容整體安排與過往相若，但在半日課堂完結後需特別要求學生離開校園。該校共有約800名學生，麥耀光指，全校復課需特別注意社交距離措施，例如就理科課堂，已提醒教師要避免大量學生圍起觀察實驗或討論；操場目前已關閉不得進行群體活動，全校早會則以中央廣播取代。

中三級的梁同學及劉同學今早相約上學，雖然過去半年未能回校，但兩人仍會間中一同外出活動，對於過去一段時間，梁同學形容與相約上學有些少分別：「可以唔駛咁早起身。」

同學：對比以往 面授課堂要戴口罩 感覺較侷促

劉同學形容，復課的心情與過往上學沒有太大分別，唯一分別是要經常戴口罩，感覺上會比較侷促。他表示，今年升讀中三級後，需面對高中選課難題，自己的目標是考進全級前十名，「中二時成績唔太好，全級排第11。」梁同學則笑言：「我同佢競爭唔到，佢太勁。」

同樣讀中三的李同學談及復課時的感受時直言：「一般啦，橫掂返兩日都放假。」他形容過去半年的生活是「打下機、溫下書、做下功課」，而復課後的分別則是「無咁多時間打機」，但他同時強調今年的目標是考好成績，讓自己在高中能選修心儀的理科選修科。

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