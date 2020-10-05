疫下籌備舞台劇　深水埗孩子藉互動表演訴心聲：困家中無人傾計

新冠肺炎疫情肆虐，市民的正常生活被打斷，基層的小朋友更面臨諸多困境。出身基層的小五學生梁綺桐形容停課在家的日子就是「早起食飯，跟住過一日，打吓機，然後無人傾計」；而自稱「高先生」的小三學生高穎琛則表示，疫情下每天的生活就是被媽媽要求「洗手、洗手、洗手」，而家中環境狹窄，只能透過小小的窗戶張望一下外面的世界…… 基層的孩子亦有渴望和夢想，他們一樣需要被理解和傾聽，懷着這樣的信念，資深兒童藝術工作者兼編劇陳渝英便招攬了一批深水埗區的小朋友，以戲劇表演的方式展現他們的生活，讓他們有機會表達、探索自我。儘管今年的籌備曾多次受到疫情拖延，但她堅持不放棄，最終這台《我的天》互動舞台劇將會透過ZOOM網絡直播的方式演出。

高穎琛（左）和梁綺桐（右）性格完全不同，但透過舞台劇《我的天》成為了朋友。（羅君豪攝）

兩個性格大相徑庭的人，卻同樣被招募進入《我的天》劇組，近一年的訓練也使得二人成為了可以坐下玩紙上遊戲的朋友，這或許就是為何選擇戲劇演出訓練的原因。

梁綺桐（左）原本較為內向，透過表演訓練等開始慢慢講出心聲。（羅君豪攝）

戲劇訓練促小演員吐心聲

單薄的身型，羞澀的笑容，梁綺桐看上去十分斯文，是典型乖小孩的樣子，她卻透露自己鍾意「打機」，常常因此被責罵。與父母及弟弟居於深水埗公屋裡，按道理不該覺得孤單，然而喜歡表達的她卻感慨，父母工作繁忙，回到家只專注自己的事情，家中沒有人聽她說話。疫情期間，學校一度停課，她形容自己的生活就是「早起食飯，跟住過一日，打吓機，然後無人傾計。」

陳渝英回憶，綺桐一開始十分怕羞，不敢和人吐露心聲，和成人相處時，甚至會揣測大人們喜歡聽甚麼，努力表現得像一個乖孩子。不過其後和劇組的人熟悉後，綺桐開始變得健談，願意將自己獨到的看法表達出來，問及對疫情感受時她說：「我看到醫護人員很辛苦，甚至連生日都要返工，所以我將來不會做醫護，因為我想要慶祝生日。」

在《我的天》中只有一名成人角色，叫Plato，他與綺桐扮演的角色曾因為「打機」發生了矛盾。綺桐說這樣的場景很熟悉，家中時常發生。不過她自言比起其他大人來說，她更喜歡Plato，「雖然最後都係唔俾我玩，但是佢會聽我解釋、和我溝通。」

過度活躍小演員學會責任感 疫情中摺紙鶴解悶

性格完全不同，而且患過度活躍和輕度自閉、自稱「高先生」的高穎琛在疫情中的體驗卻有所不同，興奮時他常常不受控制，說起話來也是漫無邊際。他說疫情時困在家中，印象就是媽媽不斷要求他「洗手、洗手、洗手」。一家四口住在深水埗的公屋裡，地方狹窄，他感到倦怠時，便摺出紙鶴，放在窗邊，望望外面的世界。

這已經是「高先生」第二年參與劇本演出，在去年《透明人》的表演中，他曾試過在上場前半分鐘破壞自己的頭飾，一度想放棄演出，但頭飾經調整後「高先生」又堅持演出，全程想辦法保護頭飾，未曾穿幫。陳渝英認為經過這樣的事之後，「高先生」已經開始學會了承擔，並意識到團隊精神。

「藝術本子」創辦人、《我的天》編劇陳渝英（左）說，她會引導小演員說出自己的感受，一起記錄並整理成劇本。（羅君豪攝）

透過戲劇助兒童說出感受

「藝術本子」創辦人、《我的天》編劇陳渝英說，她會引導小演員說出自己的感受，一起記錄並整理成劇本，而最初選用戲劇的形式，就是希望能夠透過演出培訓及公開表演的機會，讓小朋友學發現自己的潛能、建立同理心，她說，「進入劇組後，綺桐開始變得健談，而高先生則學會了承擔責任。」

二人透過表演訓練，都有了不少的成長。（羅君豪攝）

冀無台劇讓觀眾更了解每個家庭的親子問題

今年的演出因為疫情一拖再拖，最終主辦方樂施會及民社服務中心決定由實體轉為網上演出，為小演員們圓夢。原本小演員們需要站在觀眾席中與觀眾互動，最終也只能轉為透過ZOOM的功能互動，而整個表演中也穿插不少小演員們自己在家拍攝的生活片段，希望能觸動觀眾的心，「呢套舞台劇適合親子共賞，當然兒童工作者、老師都適合睇。基層小朋友的生活需要被人看到，而佢哋有嘅親子問題，也許每個家庭都存在。」

日期：2020年10月11日

時間：下午2時30分至3時45分

形式：Zoom網上實時演出

語言：廣東話

對象：親子、家庭或其他有興趣人士

費用：港幣50元（以一個Zoom名額為單位）

付款方式：網上報名，網上繳費