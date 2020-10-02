新冠肺炎．最新｜增3宗本地確診　IFC日本餐廳「無二」廚師染疫

本地第三波新冠肺炎疫情回穩，衞生署今日（2日）公布，新增7宗確診，累計個案總數是5105宗。新增個案中，有4宗屬輸入個案，餘下3宗個案則屬本地個案，包括伊利沙伯醫院男護士及國際金融中心（IFC）一期的日本餐廳「無二」廚師。

【16:45】張竹君表示，伊利沙伯醫院25歲男護士確診（＃5104），他曾與5至6名朋友 ,於9月18,20日去朋友家。男護士的病毒為CT值20，男廚師的病毒量（CT值）大約20幾。

新冠肺炎｜中環IFC日本餐廳「無二」廚師染疫 曾發燒上班五天

【16:32】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增7宗確診，其中3宗屬本地個案包括兩宗無源頭。當中一個案是33歲男子，在IFC二樓的日本餐廳「無二」任職廚師（＃5102）,住灣仔軒尼詩道光裕樓。



張竹君表示，該廚師的工作風險不高，主要負責熟食，不會在食客面前切壽司及刺身，但上班幾日，相信客人要做檢測。 現時餐廳的13名同事須入檢疫中心。她提醒，9月23日起曾到該餐廳的客人如有不適，應盡快看醫生，如無病徵可以電郵至衞生署拎樣本樽。

↓↓康文署籃球場及足球場今日重開↓↓

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新冠肺炎｜康文署球場解封 幾十年波牛到麥花臣踢波：唔踢唔舒服



【13:26】今日早上在旺角麥花臣遊樂場的球場，已有不少市民到場踢波及打籃球。有市民表示，「街場」關閉多時，「梗係會（悶）啦，踢吓波，唔踢唔舒服嘛」，故得悉球場重開後，特意約友人前來，「一早八點幾落嚟」。

美國總統特朗普在社交網站Twitter公布確診新型肺炎。（Twitter截圖）

【13:10】美國總統特朗普在社交網站Twitter公布，他與太太梅拉尼婭確診新型肺炎。早前他的高級顧問希克斯（Hope Hicks）已確診。

【11:50】消息指，本港今日新增大概8宗新冠肺炎確診個案，包括一名感染源頭不明的伊利沙伯醫院內科男護士。

新冠肺炎｜姚思榮：度假型酒店中秋連假已爆滿 惟長遠轉型不健康

【10:37】本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，旅遊業及酒店等生意大受打擊，不少酒店轉型主打本地生意，推出「Staycation」優惠。旅遊界立法會議員姚思榮指，由中秋前一晚至10月3日期間，主力度假型酒店，如香港迪士尼樂園的酒店等已全部爆滿；不少國際品牌旗下的酒店亦有70%至80%入住率。

然而姚認為，目前轉型情況長遠而言不健康，只是「無辦法中嘅辦法」。他希望政府10月內可有限度通關，以及盡快推出健康碼，否則10月旅行社及酒店等或會出現裁員潮。

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新冠肺炎｜26歲滯港泰女確診 列本地源頭不明個案 曾住數家酒店



新冠肺炎｜伊院內科護士初步確診 昨有病徵仍上班 6同事須檢疫



中秋國慶首日旺角朗豪坊氣氛冷清 市民不願消費：行一陣就返屋企



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▼10月2日起重開處所及放寬措施▼