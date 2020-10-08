美Ruby Tuesday申破產　港銅鑼灣分店食客不絕：快啲用晒現金券

美國連鎖餐廳品牌Ruby Tuesday今日（8日）傳出申請破產保護，香港的Ruby Tuesday則指由於為獨立特許經營，因此事件不會影響香港店的營運。《香港01》記者今日晚上赴銅鑼灣Ruby Tuesday分店視察，晚上6時半後食客絡繹不絕，而預約的電話亦響個不停。 該店職員指美國Ruby Tuesday申請破產保護「唔關我哋事，如果關事都閂咗門啦」，而現金券等亦可繼續使用。然而有食客指因早前花約1,000購買現金券，聽到消息後感擔憂，直言該餐廳早前有分店結業，故「會食多啲，快啲用晒現金券」。

美國連鎖餐廳品牌Ruby Tuesday申請破產保護，香港Ruby Tuesday則指由於事件不會影響香港店的營運。（羅君豪攝）

Ruby Tuesday銅鑼灣分店位於世貿中心，今日所見該店仍照常營業，門外有申請成為會員的宣傳牌，而多名職員亦如常工作。有職員回應指，美國Ruby Tuesday申請破產保護與本港店舖無關，直言「如果關事就閂咗門啦」，而會員亦可繼續使用折扣及現金券。

另外，該店門外接待位置的電話響過不停，職員更無暇接聽電話，而電話主要均是預約光顧。大約晚上6時半起，入座的食客絡繹不絕，當中不少是一家大小，門外更一度有近10人排隊等候入座。

顧客馬先生指，數個月前登記成為Ruby Tuesday的會員並花費約1,000多元購買現金券。現時聽到消息後，馬先生坦言擔心香國的分店亦會受影響，現金券會無法使用。他又稱，最近該餐廳其他地區有分店關閉，因此打算盡快使用全部現金券，「要快啲食埋佢」。

另一名顧客楊小姐同樣是Ruby Tuesday的會員，她指因為喜愛該餐廳，以及是其會員，故已光顧十多年。楊小姐不太擔心消息會對她有影響，並指「要執都無計，因為都食得密，唔覺得話會導致啲咩損失」。

