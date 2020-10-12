新冠肺炎・最新｜消息：增約11宗確診　今設記者會料現無源頭個案

新冠肺炎疫情反覆，本港昨日（11日）新增7宗確診個案，包括宗3輸入和4宗本地個案，全部可追溯源頭。截至昨日凌晨零時，累計錄得5183宗個案。消息指，今日（12日）新增大概11宗確診。 政府昨日繼續在九龍城區為泰裔人士安排自願性免費檢測，以及在酒吧林立的地區安排流動車輛派發樣本瓶。繼灣仔及葵涌臨時檢測中心運作後，位於啟德社區會堂的九龍城臨時檢測中心及位於梁顯利油麻地社區中心的油尖旺臨時檢測中心，將於今日上午8時開始運作。

【13:51】消息指，今日將設疫情記者會，料再有無源頭本地感染個案。

▼九龍城臨時檢測中心今早開放情況▼

【11:15】政府今日（12日）開放多兩個臨時檢測中心，希望找出社區隱形患者。位於啟德社區會堂的九龍城臨時檢測中心，以及位於梁顯利油麻地社區中心的油尖旺臨時檢測中心，暫定由即日至本周三（14日）每日朝8晚8開放。啟德社區會堂開放約一小時，大約有10人到場檢測，不少是住在附近的退休市民，而排頭位的市民則擔心需時輪候，提早於5時多出門乘的士到中心。

【10:39】港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（12日）於電台節目表示，疫情明顯反彈，現時出現的群組個案，感染源頭大多不明，提醒市民小心疫情短時間內進一步惡化。不過他認為，現時毋須重新關閉酒吧、餐飲等高危場所，然而一旦疫情惡化，相關場所未來數月的秋冬季節都可能需一直關閉，對經濟影響大，建議政府現階段先加強巡查，確保有效落實相關場所的社交距離措施。

【10:23】消息指，本港今新增大概11宗確診

【09:15】政府抗疫專家袁國勇教授提倡給予醫生行政費，並強制為有病徵的人士做病毒檢測。不過，西醫工會會長楊超發今早（12日）表示，想不到強制檢測如何實行，因為市民前來看病是自願的行為，無論是醫生是聽心、聽肺，以至抽血驗血等行為，醫生均必須取得病人的同意，「醫生非常尊重病人意向。」

▼港府設臨時檢測中心 港灣道體育館情況▼

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▼10月2日起重開處所及放寬措施▼

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昨日焦點：