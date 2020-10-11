新冠肺炎・最新｜陳肇始：油麻地及啟德臨時檢測中心周一起運作

新冠肺炎疫情反覆，本港昨日（10日）新增6宗確診個案，包括3宗輸入和3宗本地個案，全部可追溯源頭，政府不設疫情記者會。關注今日（11日）無源頭個案可否繼續清零。 政府今日（11日）繼續在九龍城區為泰裔人士安排自願性免費檢測，以及在酒吧區安排流動車輛派發樣本瓶，灣仔及葵涌臨時檢測中心運作。

【15:33】食衞局局長陳肇始公布，明起將增兩間臨時社區檢測中心，分別設在油麻地梁顯利油麻地社區中心及啟德社區中心，明日早上8時起開始投入運作。另設於灣仔港灣道體育館的臨時社區檢測中心，所收集的500多個樣本都呈陰性。

【14:15】新增4宗本地個案中，有兩宗來自葵涌國寶之家，二人同屬52歲男子，個案編號為5179及5180；另外一宗本地個案，曾入住北角M1酒店，是一名24歲女子。

至於外地輸入個案之中，有一宗來自菲律賓、一宗來自荷蘭，以及一宗從尼泊爾扺港，入住尖沙咀美麗華酒店。

【14:00】衞生署衞生防護中心公布，截至10月11日零時零分，新增7宗新增2019冠狀病毒病確診個案，新增的個案中，3宗潛伏期身處外地，屬外地輸入個案，其餘與本地個案有流行病學關連。至今本港個案累計5,183宗（包括5,182宗確診個案和一宗疑似個案）。

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【13:43】據悉，衞生防護中心今日將不設疫情記者會。

【12:00】消息指，本港今日增大概7宗新型肺炎確診個案。

【10:30】政司司長陳茂波於網誌以〈揮之不去的疫情〉為題，指疫情大半年，新增個案偶有回落，卻難以斷尾，認為需要建立一套可迅速處理突然出現群組爆發的應變機制，當中須包括提供大規模且徹底的檢測，以及風險辨識標籤，讓確定沒感染的市民能保持日常出行的便捷，也讓經濟活動可繼續運作。

【09:00】政府抗疫督導委員會專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇於電台節目表示，目前是第三波尾疫情的延續，因從未持續14至28日清零，而且一直有零聲的延續；他又指，病毒的活動能力於冬天會較強，根據歐美國家冬季的疫情，若本港不及時對所有高危控制點，作出針對性的防疫措施，隨時將有過萬人受感染、過千人死亡。

▼檢測車到尖沙咀諾士佛臺派樽 有酒吧全員參與▼

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▼尖沙咀酒店為staycation的市民佈置房間▼

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【00:01】周六（10日）新增6宗確診個案，累計增至5,176宗。今日新增確診個案中有三人為印度輸入個案，餘下三人屬本地感染的關連個案。據衞生防護中心資料，再有四間食肆曾有確診者到訪，包括是深水埗南昌冰室、大埔新達廣場牛気、大埔墟熟食中心東記上海麵，以及上月才開張的大埔超級城酒家「豪宴薈」。

【00:00】灣仔臨時檢測中心10月10日開始運作，暫定開放至10月14日。中心位於港灣道體育館，地址為灣仔港灣道27號，今日（11日）起開放時間為上午8時至下午1時30分及下午2時30分至晚上8時。採樣及檢測服務將由華大基因提供，預計每日檢測量為1,000個樣本。

葵青臨時檢測中心10月11日開始運作，暫定開放至10月14日。中心位於石籬社區會堂，地址為葵涌大白田街二號。今日的開放時間為下午1時至晚上8時，其後三日則為每日上午8時至下午1時30分及下午2時30至晚上8時。採樣及檢測服務將由香港分子病理檢驗中心提供，預計每日檢測量為1,000個樣本。

▼港府設臨時檢測中心 港灣道體育館情況▼

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昨日焦點：

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼