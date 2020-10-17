新冠肺炎｜China Secret三代傳播　一圖看清酒吧及港威群組關連

本港周二（13日）再確診一宗與港威酒店有關的個案，33歳男患者於9月28日曾到過尖沙咀港威酒店參與八人聚會，至今聚會已有一半參加者確診。 由10月初起計，五名曾於9月23日到訪China Secret酒吧的人確診，當中一名為居住豪麗大廈的泰籍女子，另一名則為港威酒店八人聚會參加者，整個群組累計有15名確診者。

▼China Secret、豪麗大廈、港威酒店群組關係圖▼

群組最先確診者為滯留逾半年的泰國女旅客 返泰前確診

China Secret群組首名發病及確診者為一名26歲泰國女旅客（個案編號：5098），她自3月26日起滯留香港，9月26日開始發病，原打算完成新冠病毒檢測後返泰，結果樣本對新冠病毒呈陽性，於10月1日確診，根據衞生署紀錄，她屬於本地感染個案。

這名女旅客在潛伏期間，於9月23日到過位於尖沙咀赫德道利就商業大廈的酒吧China Secret，有消息指她於涉事酒吧工作，張竹君早前表示，不清楚她的工作情況，要等警方進一步了解。

▼China Secret、群組及油尖旺確診個案逗留地點▼

▼China Secret環境▼

+ 2 + 2 + 2

居豪麗大廈的泰籍女子曾於同日到訪China Secret 另4名同住者確診

另一居豪麗大廈的36歲泰籍女子（個案號號：5141）亦於9月23日到訪過China Secret酒吧，其餘四名24至38歲同住豪麗大廈的泰籍女子相繼確診。另外，兩名曾接觸這些同住豪麗大廈的確診者亦告確診，包括一名27歲居青衣長宏邨宏勇樓的泰裔家庭主婦。

5名同住於豪麗大廈的泰籍女子確診，另有2名接觸者確診。

確診宏利保險男經紀參加港威酒店八人聚會 聚會一半人確診

除了上述曾到訪China Secret的兩名泰籍女子確診，同日到過酒吧的三名男子亦確診，分別為一名就讀香港專業教育學院（IVE）的男學生及兩名29歲男子，兩名29歲男子亦於9月30日到過尖沙咀另一間酒吧Virgo Bar & Restaurant。

5名確診者曾於9月23日到訪China Secret酒吧，另有兩名接觸者確診

其中一名29歲男子任職宏利保險經紀（個案編號：5175），他到訪China Secret後於9月27日到訪尖沙咀港威酒店，參加一個八人派對聚會，該聚會至今累計有一半人確診。

4名港威酒店聚會參加者確診

聚會參加者還包括一名35歲男子（個案編號：5164）及18歲職業訓練局青年學院（VTC）女學生（個案編號：5193），雖然女學生有參加港威酒店八人聚會，但她未有直接接觸過該宏利保險經紀，女學生指該聚會的參加者會「出出入入」酒店房間，「有啲人嚟咗又走咗，之後第二個人又入嚟」。

要注意的是，最新確診的33歳患者亦是港威酒店八人聚會的參加者之一，由於衞生防護中心最初指其朋友為港威酒店八人聚會確診者，曾一度懷疑出現四代傳播，但衞生防護中心已於10月14日補充這名患者也曾到港威酒店參與8人聚會。