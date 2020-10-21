國泰裁員｜重組致航線整合　恐失升降靚時間　早機去晚機返消失？

全球航空業受新冠肺炎疫情打擊，多間航空公司裁員，本地龍頭國泰航空亦需重組。貴為香港首屈一指的航空公司，國泰的一大優勢，是擁有航班升降「靚時間」，對本地客或轉機客都較為方便。 國泰航班時間表的優勢，與國際認可的《世界航班時刻準則》有關，當中規定航班升降時刻（slot）按歷史優先（historic precedence）分配，航空公司可優先繼承之前季度所獲得的時段。不過由於機場容量有限，準則規定航空公司需在其所獲時段內，使用率達八成，否則便會失卻該時刻，需馬上歸還，即「不用即棄」（use-it-or-lose-it）原則。

究竟國泰重組後，是否可保持現有時刻，成為一大疑問。有航空政策學者分析，國泰擁有優越的升降時刻，是其重要資產，尤其長途線有優勢。在疫情下，國際間暫不執行「不用即棄」原則，而且在航空業大蕭條下，其他航空公司亦難以「頂手」國泰有機會放棄的時刻，故相信仍可保持其航班起飛及回程時間的優勢。

根據民航處年報，香港機場的航班時刻，由香港機場航班協調辦公室（HKSCO），按照國際航空運輸協會（IATA）發布的《世界航班時刻準則》分配，以確保現有的機場基礎設施得以善用。在2018／19年度，在機場運作的航空公司及其他飛機營運商共獲分配431,940個航班時刻。

按照IATA的準則，機場會因應繁忙程度分級，香港機場屬於最繁忙的第三級，即對機場設施的需求，遠超機場的容量，航班必須獲得HKSCO所分配的時刻，方可以升降。

事實上，升降時刻在航運業間可算作為資產，在部分國家可以買賣交易，例如今年3月初時，新西蘭航空以2,700萬美元（約2.1億港元），出售英國倫敦希斯路機場的時刻。至於香港，現時未容許航空公司交易升降時刻，不過2016年時，曾有人疑利用民航處網上系統的漏洞，炒賣私人飛機的升降時刻。

升降時刻的珍貴，除了源於機場容量有限，而且亦與分配方式有關。根據《世界航班時刻準則》，航空時刻表一年公布兩次，其中一大分配原則為歷史優先（historic precedence），即航空公司可優先繼承之前季度所獲得的時段。不過準則亦指出，由於機場容量有限，為免浪費珍貴的升降時刻，航空公司如要繼承原本擁有的時刻，相關時刻於該季度內的使用率就需達到至少八成，否則會喪失繼承權。準則強調，如航空公司無意使用，便需即時歸還相關升降時航，即「不用即棄」（use-it-or-lose-it）原則。

不過受新冠肺炎疫情影響，IATA已呼籲，各地可放寬航空時刻的規定，HKSCO之前亦曾表示，將暫停執行「不用即棄」原則至明年3月，即國泰暫時毋須滿足時刻八成使用率的規定。

然而，在疫情影響下，國泰8月公布業績時，上半年載客量大跌76%，虧損近百億元，今季提出重組方案。為節省開支，國泰除了裁員，有至少三分一客機，已送到位處澳洲的沙漠停泊，料停泊3年，減省泊機費用，即意味相關客機短期內都不會投入運作，勢影響國泰運載能力。

中大航空政策研究中心高級顧問羅祥國表示，升降時刻是航空公司的重要資產，優越的時間是國泰的一大優勢，尤其一些長途航線，國泰經過長年累月經營，疫情前一日可以有5至6班來往倫敦的航班，而且出發時間理想，「上機時瞓覺，落機就可以返工」。他估計，英航亦希望經營更多相同航班，但由於時刻限制，只有約2班直航。

究竟國泰重組後，會否影響其升降時刻，失卻優勢？羅祥國表示，由於有「不用即棄」原則，即使國泰無法維持所有航線，但在航空業未復甦下，相信沒有航空公司會申請相關時刻，因始終使用率需達80%，難以霸佔。他續稱，長遠而言，機場第三跑道將於數年後啟用，屆時又有更多升降時刻可揀選，相信國泰不會失卻其優勢。

香港旅遊業議會主席黃進達亦表示，國泰的時間、航線選擇多，載客量亦高，方便旅行社更有彈性安排行程，有其優勢，尤其一些「點到點」的直航航線。不過他亦指，航空業競爭大，假如相關行程會轉機到不同地方，或外國航空公司更方便。他表示，期望疫情恢復後，旅遊業與航空業可繼續緊密合作。