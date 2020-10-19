欲偷運羅漢齋飯盒予收押人士　無業男與兩女被控　准守行為15月

曾涉旺角騷亂經審訊後脫罪的男子林傲軒，涉嫌偷運一羅漢齋飯盒給一名在荔枝角收押的人士，惟遭懲教人員監聽期間揭發，接單的懲教膳食供應商及送貨的員工，同樣被控將未獲授權的物品引進監獄等罪。控方今（19日）決定以簽保守行為方式處理案件，3人獲准以1000元簽保守行為15個月。

3名被告：李友連（50歲，女侍應）、丘彩芳（64歲，女商人）及林傲軒（25歲，無業）。三人被控於本年2月15日至17日協助、促致及將未獲授權的物品引進監獄，即一盒羅漢齋飯。

對話稱：有齋食架喇

案情指，林於本年2月15日到荔枝收押所探望一名收押人士連潤發，期間林向連表示：「同你入咗飯，晏晝應該有齋食架喇。」惟二人對話被懲教人員監聽。

兩日後，懲教人員檢查由榮光飲食中心送來的飯盒，當中有一盒羅漢齋飯，李為當日送貨人員，她被捕後承認，知道有一盒飯為羅漢齋飯，與餐單上所指的飯盒不同，她為掩人耳目，用雙頭筆刪去白色字條上的「齋」字。

女東主知不可擅改訂單

警方調查後發現，林幫該收押人士訂羅漢齋飯，丘為榮光飲食中心東主，她知道不可擅改飯盒訂單，仍應林要求，為該收押人士提供羅漢齋飯。

翻查報道，連潤發涉去年11月17日理大衝大突中參與暴動，被捕後一直被還押至今。

案件編號：WKCC2747/2020