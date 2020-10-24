數據分析｜疫下影片串流平台用戶增　Netflix香港觀眾仍最愛韓劇

各式各樣的電視、電影節目是不少人在家抗疫的解悶之選，雖然戲院大多時因疫情而闗閉，巿民仍可於網上透過影片串流平台觀看影片。Netflix 公布第三季業績報告，用戶淨增長220萬，現時全球付費會員總數達1.95億。在用戶增長下，Netflix表示韓國節目持續於亞太地區流行，同時，統計網站亦指出香港區2020年最熱門的戲劇節目頭三位均是韓國戲劇。

疫情下在家「煲劇」是不少人的常態，根據數據分析公司Statista統計，2020年香港地區的影片串流平台用戶將達200萬名，較去年的189萬增長近6%。影片串流平台指所有以訂閱形式經營的影片串流服務，包括Netflix及Amazon Prime Video。這些平台在香港的滲透率今年將達27%，預計未來五年的用戶數量持續上升。

隨著疫情放緩，戲院於8月份重開，但港人已習慣在家看電影。（資料圖片／黃寶瑩攝）

疫情初期Netflix用戶大增後放緩 韓劇持續受亞太地區用戶歡迎

Netflix第三季淨增長的46%為亞太區付費會員，佔全球最大部分。今季用戶增長比早前巿場預期的357萬少，公司表示，第三季表現符合預期，首兩季的用戶增長主要來自於新冠肺炎的影響。

另外，根據路透社報導，Netflix在韓國的業績佔第三季增長的重要部分，韓國節目在亞太地區相當流行，Netflix亦加大投資於南韓戲劇及綜藝節目上，拓展亞太區業務。

▼2020年Netflix香港區最受歡迎電視節目▼

+ 4 + 4 + 4

雖然Netflix未有公開香港地區用戶數量，但根據網站流量統計網站Alexa，直至10月21日，Netflix.com於香港地區的流量排名第24位，只計影片串流平台的話，Netflix排行第二，第一位為YouTube，YouTube於香港地區總排行第二。

截至10月22日，Alexa統計最近一個月的網站流量排名中，Netflix.com排第24名。（Alexa）

香港地區十大最受歡迎電視節目中有六套韓劇

根據網站FlixPatrol統計，直至10月21日，2020年香港區最熱門的10套戲劇節目大多為韓國戲劇，頭三位分別是《雖然是精神病但沒關係》、《永遠的君主》、《我們，愛過嗎》，三套劇集均是以愛情故事為主題。

截至10月21日的節目排名統計數字

FlixPatrol收集Netflix的每日排名，以第一名10分、第二名9分，如此類推，直至第十名1分，來計算各影片節目的總分數。並每日針對特定時間段，例如一天、一星期、一年等更新數據。由於網站與Netflix串流媒體平台無直接合作關係，排名只作參考，不代表實際觀看或銷售數量。

以首名節目《雖然是精神病但沒關係》為例，劇集於2020年6月開播，它在香港及台灣的排名是最高，其次是馬來西亞、菲律賓、泰國、新加坡等地，其他韓國戲劇的排名情況相若，可見韓劇的確於亞太地區流行，占亞太地區巿場的重要部分。

至於電影方面，香港區最熱門的10套電影大多與全球趨勢相同，主要是歐美電影，如同樣於全球排名頭十位的《禁錮之慾》、《驚天營救》、《天才少女福爾摩斯》等。

截至10月21日的影片統計數字