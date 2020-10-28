機構合辦懲教院所遙距課程　加強在囚父親與子女關係

在囚人士與年幼子女分隔，親子關係或有所影響。香港善導會與香港小童群益會聯合推行的「藍巴士賽馬會結伴成長計劃」，今年在懲教署支援下，推出全港首個專為在囚家長而設遙距課程，加深了解子女成長需要，計劃並安排畢業禮，讓在囚家長與子女一齊「行禮」。

香港善導會與香港小童群益會聯合推行全港首個「懲教院所家長遙距課 程」，冀加強在囚父親與子女聯繫，建立良好的家庭關係。（香港善導會圖片）

懲教院所家長遙距課程對象，為育有6至9歲的在囚父親，課程共有12節，社工會於開課前一周，向在囚父親郵寄課程資料，包括課程指引、筆記、習作及修讀時間等。

學員除要修讀課程內容外，亦要定時完成習作並郵寄予社工，社工會批閱和提供建議，再寄回給學員。課程內容圍繞在囚家長，經常面對的育兒難題，並輔以冷知識，加強學員作為「父親」的意識，更加了解子女成長需要。學員完成課程後，可獲由香港大學及計劃共同簽發的證書，以及與子女一起參加畢業禮。

服務使用者 May(圖中)表示，經社工輔 導及義工支援後,減輕不少壓力。（香港善導會圖片）

在囚人士努力重建父女關係

「藍巴士賽馬會結伴成長計劃」由賽馬會慈善信託基金資助，由2019年推出至今，共服務134個家庭，惠及164名18歲以下的孩子。計劃去年於院所試行親子小組，協助在囚人士與子女重建良好的家庭關係。其中花名「非洲」的參加者今年剛出獄，之前斷斷續續坐監十多年，他形容自己與女兒阿P（化名）的關係既像親人，又像陌生人，女兒出世後僅見面數次；當女兒升小學時，他再犯事被判監禁，「最初見到她來探我是開心，其實不想年幼的她踏入監獄，加上自己年紀漸長，覺得是時候作出改變」。

「非洲」在囚時參加親子小組，「當時才知道小問題累積下來，會變成大問題，甚至對女兒成長有所影響，好努力學習育兒知識，重建父女關係」。他最難忘是小組畢業典禮，「首次親手抱著女兒，高興得難以形容」。他決心為女兒作出改變，「只要一家人一起生活，即使簡單也足夠」。

香港善導會高級經理(精神健康服務) 高惠琴女士(圖右)及香港小童群益會服務總監 (觀塘區) 莫家強先生(圖左) 表示，「藍巴士賽馬會結伴成長計劃」 為在囚或更生人士的子女及照顧者提供一站式的多元支援，減低跨代犯罪機會。（香港善導會圖片）

計劃服務使用者、約60歲的May見證阿P與父親關係慢慢改變。May受女兒朋友所托，幫忙照顧當年6個月大的阿P，當時「非洲」當時正服刑，生母亦不便照顧。May從女兒口中得知阿P曾寄居於不同家庭，「當下不希望她再四處『飄零』，只想她健康、開心地成長」，至今已照顧阿P差不多十年。May既要照顧阿P日常生活，偶爾要帶她到監獄探望父親，每次交通來回花上數小時，體力漸吃不消，亦要承受經濟壓力。

社工於是為May提供輔導服務，並安排義工帶阿P參加活動及探監，得到社工及義工幫忙後，「輕鬆不少，阿 P亦多了個傾訴對象，開始對『父親』形象有所認識，感覺她比之前更開朗」。