本港去年職業死亡大增四成　非意外死亡佔超過一半　或涉過勞死

疫情期間大量基建工程暫停，即使如期開工，工友亦要面對感染新冠肺炎的風險。隨著工程停工，今年首季的工業意外及職業傷亡數字較去年同期少約逾三成。至於2019年的整體職業傷亡數字亦下跌，惟當中職業死亡個案反而較2018年增約14%。

今年首季工業意外及職業傷亡意外數字大跌

新冠肺炎下各個工種都面臨工作減少的情況，有可能是令職業意外數字減少的原因之一，今年首季的工業意外比去年同期少約38%，當中，餐飲服務的意外數字下跌較多，有41%，但仍然是最多意外的行業，其次為建造業，2020年發生425宗意外，比去年少約33%。

勞工處公布2020年第一季職業安全及健統計。（勞工處網頁截圖）

職業死亡數字上升 非意外死亡佔大部分

本港職業傷亡整體數字持續下跌，2019年共有32,872宗傷亡個案，較2015年下跌約8%。但是，職業死亡數字卻上升四成，由2015年177宗上升至2019年249宗，當中逾半屬非意外死亡，例如工作過勞等原因，但勞工處並未有相關職業傷亡個案情況公開詳情。

根據工業傷亡權益會統計，2019年共收到9宗有關在工作期間猝死個案，當中或涉及工作過勞，團體促當局應盡快修例，及披露相關職業傷亡個案情況，職業安全健康局由2017年下旬起為相關非意外死亡個案進行研究，預計今年年底完成。

根據現行的《僱員補償條例》（第282章）訂明，僱員遭遇工傷意外或被確診患上條例指明的職業病，其僱主須根據該條例負起補償責任。但政府未有定義「過勞死」，員工難以申請賠償。現時日本、南韓及台灣等地已將「過勞死」認定為工傷殉職，在日本，只要員工每周超時工作逾40小時即屬「過勞」，或可獲得補償。

▼香港及日本「過勞死」的情況▼

主要意外死亡原因為高處墮下 佔整體四成

除了非意外死亡外，另一半死亡事件多涉及工業意外，在2019年22宗職業死亡意外個案中，16宗為建造業意外，比2018年多兩宗。當中逾四成，即7宗為「人體從高處墮下」，與過往情況相若。