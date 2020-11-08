微信「粵省事」增粵港通關測試版　須填健康申報及上載核酸報告

本港新冠肺炎疫情反覆，早前有政府消息人士表示，內地當局也明白本港「清零」14日難度相當大，但正考慮接受在未達「清零」情況下依然恢復通關做法。微信小程式「粵省事」今日（8日）新增粵港通關（試運行），申請人亦可容許取得仍未推出的「港康碼」，在轉換成「粵康碼」後，在頁面上獲取通關憑證。相信是為日後中港通關作準備。

有政府消息人士表示，內地當局也明白本港「清零」14日難度相當大，但正考慮接受在未達「清零」情況下的做法。（資料圖片／余俊亮攝）

微信小程式「粵省事」粵港澳通關頁面，今日（8日）新增粵港通關（試運行），包括「廣東往香港（試運行）」、「香港往廣東區（試運行）」，並設有3項申報類別，包括「香港入境人員每日健康申報」、「跨境貨車司機入境申報」、「接駁車司機每日健康申報」。申請人須填寫「健康申報」及上載「核酸檢測報告」。

在「香港入境人員每日健康申報」的頁面內，申報方式包括本人填報及他人填報，申報人信息一欄中包括姓名、證件類型、證件號碼、手機號碼；而「跨境貨車司機入境申報」更需填寫性別、出生日期、內地聯繫電話、居住地等。申請人亦可容許取得仍未推出的「港康碼」，在轉換成「粵康碼」後，在頁面上獲取通關憑證。

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其實港府一直和內地商討落實推行「健康碼」安排，早前有消息指，內地當局要求本港連續14日「零」本地個案，才可「通關」，惟本地個案仍未斷纜。按目前疫情走勢，要達到14日清零相當困難。但有政府消息人士表示，內地當局也明白本港「清零」14日難度相當大，但正考慮接受在未達「清零」情況下的做法，條件是本港持續14天的本地確診個案，均在10宗以下，以及設有一套完善的系統追查各個確診個案的源頭，提升本地防疫能力，按此條件便可考慮通關。