片段流傳保母車司機接載學童未妥善戴口罩　負責人：因飲水除罩

本港多間學校近日爆發上呼吸道感染，截至昨日（11日）下午4時，衞生防護中心共接獲129間學校或院舍爆發上呼吸道疾病個案，涉1,540人中招。消息指，政府正考慮暫停幼稚園面授課堂，最快周六（14日）實施。新冠肺炎疫情亦有反彈憂慮，有的士司機和復康巴士司機初步確診。 網上近日流傳一條片段，一名接載學童的保母車司機未有正確佩戴口罩，令不少家長感憂慮。涉事保母車、捷聯旅運有限公司負責人溫太接受《香港01》電話訪問，解釋該名司機當日因喝水方除下口罩，已勸喻司機接載學童期間，應全程佩戴口罩避免感染風險。

片段可見，一名保母車司機駕駛期間，其口罩僅遮蓋下巴範圍，而肇事車輛正接載學童。保母車負責人溫太表示，片段流傳後接獲家長投訴，擔心司機未有妥善佩戴口罩，有傳播病毒予學童的風險。

她解釋，涉事司機事發期間正接載幼稚園學生，惟車輛已停定，司機僅因喝水方短暫除下口罩，稱「司機飲水，一時除下口罩都好難避免」，惟已勸喻接載學童均須全程佩戴口罩，且因應近日多間學校爆發上呼吸道感染，車輛已額外加強消毒並備有酒精搓手液。

根據《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章），任何人搭乘公共交通工具必須一直佩戴口罩，口罩須覆蓋其口、鼻，並使口罩貼着其鼻、下頦和臉頰。任何人違反佩戴口罩的法例規定即屬犯罪，一經定罪最高可處第二級罰款，即罰款5,000元。

不過教育局發出的《預防2019冠狀病毒病學校健康指引》列明，「司機、隨車人員及學生登上校巴前要先戴好口罩，車程中亦切勿除下。學校亦應促請校車營辦商及保母車營辦商切實執行在車上戴上口罩的規定。應儘量使用車廂空間，在可行的情況下讓學生分散而坐。」