退休警向兒取回業權鬧上法庭　官指兒被盤問時沉默可疑　裁父勝訴

七旬退休警長聲稱1994年購買深水埗一單位時，當時退休在即，擔心未能向銀行申請按揭，遂與長子聯名購買，他支付置業費用，惟後來他要求兒子轉名不果，遂入稟興訟。雖然長子稱父親當年稱因他是家中長子，所以希望他繼承物業，於是聯名持有，但高等法院今（12日）裁定警長勝訴，認為當年購入單位時，警長仍值壯年，不應會想到分配財產的問題，亦留意到兒子被盤問時曾沉默良久惹人懷疑，最後裁定警長勝訴，長子並須支付訟費。

94年以208萬購物業

原告黎漢添，被告為其長子黎子能。原告指，他於1994年時以208萬元購入房協的深水埗樂年花園單位，作為退休後與妻子的居所。由於他數年後退休，為了可以向申請銀行按揭，所是與長子聯名持有物業並進行按揭，而雙方同意原告全權擁有該物業。早前報道指該單位現在的市值接近一千萬元。

原告黎漢添向長子黎子能取回業權獲裁定勝訴。(朱棨新攝)

子稱聯名因父欲留物業給他

不過，長子卻稱父親當時已稱，該物業是兩人聯名持有，因為他是家中長子，父親百年歸老後希望將物業留給他。

法官分析證供指，雖然他對案中父親的證供有不滿意之處，但在盤問下父能肯定地指出，因為當時銀行拒批貸款，所以才將長子加名在物業中，而該物業並非饋贈。

官留意長子接受盤問時沉默良久

法官認為，案中的兒子亦非一個好證人，雖然他稱父親在簽署臨時買賣合約前，突然表示要加他的名字在物業中，因為他為長子，父親想他繼承物業，但他面對盤問時曾沉默良久，令法庭對其證供有所懷疑。

原告置業時仍值壯年

法官認為，原告在購買物業時仍值壯年，不應會想到分配財產的問題，而當時他需要另覓退休後的居所，長子已有女朋友，原告應該期望他自己成家立室，所以他購買物業的主要目的應是與妻子自住。

父子的金錢往來非解決業權

雖然原告多年來給予長子不少錢，包括給予他40萬買婚房、20萬開寵物店等，但法官認為有關的金錢來往並非用作解決業權問題，原告縱使與長子關係不親密，但他樂意在經濟上幫助兒子。

法官又指，2017年的家庭會議顯示，長子與幼子之間出現暗湧，因父親的大部份財產已轉到幼子名下，直言會議後家庭關係破裂。不過法官質疑，有關家庭會議的內容與本案的事件沒有關係。

案件編號：HCA744/2018