早產男嬰信信肝纖維化　插胃喉2個月　父母求善心人捐肝救子

現時9個月大的男嬰「信信」是早產嬰兒，在媽媽肚裡住了25周便已出生，他堅強地克服了早產兒視網膜病變等問題，詎料今年7月起，他的肝臟開始出現纖維化，兩個月前起更需長期住院，插胃喉餵奶。 他的父親陳先生接受《香港01》訪問，引述醫生指只有換肝才可幫到愛子，但他的血型不合適，而太太的肝動脈太短，即使捐了肝也會令信信出現急性肝衰竭，他呼籲善心人無私捐出部份肝臟予信信，「家姐有時見到細佬插住啲喉，都會想喊咁，『痛痛啊！』咁講。」他希望信信能夠康復，和姐姐一起健康成長。

現時9個月大的男嬰「信信」肝臟纖維化，求善心人捐出部分肝臟，以求續命。 圖為一家四口的合照。（受訪者提供）

「飲完奶都唔識長肉」

信信父親陳先生表示，信信在今年2月出生，由於他是25周出生的早產嬰兒，起初患上早產兒視網膜病變，亦需靠呼吸機協助呼吸，但信信十分勇敢及堅強，捱過了這一連串的難關，可以出院回家。父母滿懷希望，以為信信可以和其他嬰兒一樣快樂成長，詎料數月前信信體重停滯，「飲完奶都唔識長肉」，身體又泛黃，「身體極黃無法消褪」。

醫生為信信做了很多檢查去研究病因，「成日抽血，又試過造影檢查、兩次微創檢查係咪膽管閉塞，但都搵唔到原因…後來仲要全身麻醉開大刀，抽肝組織檢驗，醫生才確定為肝臟纖維化。」陳先生稱，信信患上肝臟纖維化的原因不明，他現時臉色及身體泛黃，「連隻眼都黃」，又因肚脹及食慾不振，需插胃喉餵奶，「已經插喉兩個月！」幸信信仍然精靈，「同我玩都成日笑」。

現時9個月大的男嬰「信信」肝臟纖維化，求善心人捐出部分肝臟，以求續命。 （受訪者提供）

陳先生引述醫生指只有換肝才可幫到兒子，可是他的血型不合適，而太太通過了各項檢查，本以為可以順利捐肝，惟近日醫生指太太的肝動脈太短，即使捐了肝也會令信信出現急性肝衰竭，「到時要緊急換肝就更難。」成功率低而風險又高，醫生因而拒絕太太捐肝，現時他們只盼有善心人無私捐出部份肝臟予信信，而信信亦排在屍肝輪候名單首數位。

陳先生直言，信信是個勇敢的孩子，出生時只有700克，但都克服了早產兒視網膜病變等問題。陳先生同時育有2歲半的女兒，他指姐弟感情好，會一起玩耍，「家姐有時見到細佬插住啲喉，都會想喊咁，『痛痛啊！』咁講。」他希望信信痊癒後，可以與姐姐一起健康成長。

現時9個月大的男嬰「信信」肝臟纖維化，求善心人捐出部分肝臟，以求續命。男嬰的姐姐（右）早前到醫院探望。 （受訪者提供）