新冠肺炎・11.19｜疫情大反彈　增12宗確診逾20宗初步多宗無源頭

本港新冠肺炎疫情反覆，衞生防護中心今日（19日）公布本港新增12宗確診個案，當中8宗屬輸入個案，4宗為本地個案，包括有2宗感染源頭不明個案，至今累計總個案增至5,492宗。無源頭個案中，一名75歲女商人曾於11月14日到駱克道Starlight Dance Club，同一舞蹈社疑出現爆發，有另外至少5人初步確診，而其中2名染疫導師另外曾到過上環的Heavenly Dance教跳舞。

另外，本港暫錄得逾20宗初步確診個案，大部分涉本地無感染源頭個案，來自不同地區及階層，包括的士司機及保安員，亦有患者家人同告初確診。衞生防護中心總監黃加慶表示，若全部初確診個案最終確診，是重要數據顯示社區有傳播鏈正繼續增加，疫情有可能急速大反彈。 另外，近日院舍、學校上呼吸道個案上升情況未有停止，雖然幼園已停面授課堂，但由11月15日至今，已有133間小學及1間中學出現爆發，情況有惡化趨勢，當局會為出現爆發的學校派樣本瓶檢測。

【23:00】中大呼吸系統科講座教授許樹昌坦言，現時源頭不明個案的比例增高，個案亦分散在不同地區，爆發第四波的風險高。若情況持續，政府就應再收緊防疫措施，包括針對酒店staycation及酒吧的限制措施。

呼吸系統專科醫生梁子超狠批政府政府仍有多項不足，普通科門診派樣本瓶需要很長時間才能出報告，令市民寧願自掏荷包到檢測中心檢測。他又指出，全港中小學、幼兒中心等仍有爆發上呼吸道感染，衞生署花大量大力物力去做這方面的追蹤工作，以致忽略了新冠肺炎疫情，建議政府盡快停課，以免浪費人力。

新冠肺炎｜專家：若疫情持續反彈 政府需收緊措施 倡全港停課

【22:50】今日其中1宗輸入個案，患者（編號︰5486）的深喉唾液樣本呈陰性，並到酒店接受強制檢疫後，發現其漱口樣本檢測結果（即快速測試）為初步陽性，是機場於7日內第5宗「走漏」個案。

新冠肺炎｜機場深喉唾液檢測 一周走漏5患者 靠快速測試截回

【20:40】中華基督教青年會新界會貼出公告，一名會友確診，11月18日亦曾到過會所並使用泳池。而會所泳池亦會關閉直至另行通知。

【20:35】本港新增12宗確診個案，當中有一名75歲女確診者，曾往灣仔駱克道Starlight Dance Club跳舞。另有超過20宗初步確診個案，其中有5位亦曾在同日或前一日前往Starlight Dance Club，是跳舞導師和學生，有兩名初步確診導師更去過另一間位於上環的Heavenly Dance舞室。

據了解，該名確診者為商界名人吳汪靜宜，她的兒子吳繼煒、吳繼泰，是基滙資本的創辦人。過去亦有傳媒報道，吳汪靜宜熱愛跳舞，亦多次出席標準舞比賽，去年她亦有出席觀賞2019亞洲國際標準舞錦標賽。

Starlight Dance Club群組爆疫 據悉確診者為商界名人吳汪靜宜

【20:10】山景成人訓練中心回覆查詢指，初步確診的服務使用者為自閉症人士，與父母同住，最後於11月13日到中心接受訓練服務。

該初步確診服務使用者當天進入中心前檢測體溫正常，並沒任何病徵，期間一直按照本會防疫指引佩戴口罩，午膳和訓練均留在自己座位。現時，同組7位服務使用者及中心其他服務使用者、職員均沒出現異常或相關徵狀。

按衞生防護中心指示，中心將暫停開放至11月29日，預計於11月30日恢復服務，現有3位職員及與該初步確診服務使用者同組的7位服務使用者需要檢疫。

【18:55】衞生署補充，今日確診外地輸入第5486宗個案（19歲男子），由英國抵港後，於衞生署的臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本作病毒檢測，並於有關檢測結果呈陰性，後到觀塘帝盛酒店接受強制檢疫。不過，他亦有參加在香港國際機場的核酸檢測技術評估測試，收集漱口樣本作病毒檢測。由於有關檢測結果呈初步陽性，中心將其送院，他最後確診。翻查資料，今次個案已屬近7日第5宗於機場「走漏」個案。

【18:50】政府明日（20日）起將酒店納入需遵守防疫措施的處所名單，並將限制群組聚集的法例，由公眾地方延伸至有關處所的非公眾地方，令身處酒店內人士，也須遵守限聚令，即目前規定最多4人。不過，具體生效日期需與酒店業界商討後落實。政府今日（19日）下午業界開會，香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城會後表示，料約一星期內公布和實行措施，又指業界在會上提議，放寬套房作婚禮儀式用途，讓人數多於4人，引述政府表示會考慮。

新冠肺炎｜酒店房限4人料周內落實 業界指政府或准套房婚嫁用途

新冠肺炎｜醫管局：門診診所將增設14部檢測樣本包自動派發機

【17:24】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示︰

截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報34宗個案，無病人離世。有9名病人康復出院。目前尚有109名確診病人留醫，當中有8人情況危殆，2人情況嚴重，99人情況穩定。負壓病床數目是1,077張，使用62%；負壓病房數目是594間，使用率69%。

醫管局派發深喉派樣本包亦有新安排，該局早前已在3間中心放置自動派發機，由明日起（20日），一周內會再增設14部派發機，其中一部會放在東涌北大嶼山社區中心，其他則放置於普通科門診。在新安排下，未來會合共有17部派發機，連計東涌新派發點，派發樣本包的普通科門診會47間，可方便市民。

錄逾20宗初步確診 紥鐵工發病去Staycation 寶馬山花園主婦中招

【17:02】本港半日暫錄得逾20宗初步確診個案，包括多宗無源頭本地感染個案。其中一名患者為73歲男性，居於山景邨景安樓，其37歲家人是特殊學習需要人士，每日會去扶康會山景成人訓練中心，涉事中心要停運一段時間，當局會向相關職員及曾到訪中心人士派樽檢測，涉及逾60人；另有7名學員與確診者同房學習，故要安排檢疫，有幾名老師都要檢疫。

另一宗初確診個案，患者是27歲男紮鐵工人，居於何文田邨適文樓，於一個港鐵地盤工作，有12名同小組曾一同更衣的工人要檢疫，涉事地盤有多名工人，同一公司都有超過100人，會安排做檢測。患者在11月15日發病，在11月7日曾與幾位朋友，去過香港遨凱酒店（Olympian Hong Kong Hotel）參與Staycation生日會，逗留到凌晨。

其他初確診個案尚包括︰

一名31歲外籍人士，居於銅鑼灣道，由今年1月留港至今，他曾接觸2名朋友，都已初確診，當局正跟進個案。

一名61歲女性，與家人居於沙田河畔花園翠華花園C座，任職保安。平日活動不太多，曾於本月15日，與家人去沙田中央廣場的八月花分店用膳。其一名73歲家人亦初步陽性。

其餘初確診患者尚包括2名家庭主婦，一人居於旺角通菜街利民大廈，另一人住在寶馬山花園一座。同時亦有日更的士司機初確診，該司機會與夜更及替更司機共用一部的士（車牌號碼為KB4484），患者居於將軍澳寶林邨寶泰樓，與家人同住。

【16:58】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示︰

今日新增12宗個案，8宗屬輸入個案，餘下4宗本地感染個案中，兩宗是與其他確診者相關個案；另有2宗為無源頭個案。

兩宗無源頭個案資料如下︰

患者編號#5484，現為退休人士，居於住大角嘴浪澄灣2座，本月16日向私家醫生求醫，17日送樣本隨後確診。患者並無太多活動，但於本月10日、12日，分別與4名及1名朋友吃飯。

患者編號#5487，75歲女商人，居於司徒拔道威利閣，辦公室地址於中環擺花街1號廣場。 患者11月14日下午3至5時，曾去過駱克道Starlight Dance Club（星暉舞蹈會所），涉事位置尚有5宗初步確診個案，大部分人都報稱曾在11月14日左右到過該舞蹈社，估計可能有爆發，約10人工作人員要檢疫。

該舞蹈社有2名初步確診導師，亦去過上環的Heavenly Dance教跳舞。當局呼籲曾去過Starlight Dance Club的人，要聯絡當局接受檢測。

本港新增12宗確診，另有逾20宗初步確診，衞生防護中心警告疫情可能急速大反彈。（余俊亮攝）

【16:40】衞生署衞生防護中心總監黃加慶表示︰

目前最新疫情「令人越來越擔心」，截至今日凌晨零時，過去24小時新增12宗確診，累計個案增至5,492宗。當中8宗屬輸入個案。至於本地感染個案則有4宗，2宗屬相關個案，另有2宗為無源頭個案。

黃表示，今日有超過20宗初步確診個案，大部分個案是本地感染，來自全港好多區，有不同社會層面。若上述初確個案最後確診，並有很多源頭不明個案，將是重要數據，證明社區傳播鏈繼續增加，疫情有可能急速「大反彈」。他呼籲市民避免非必要外出，保持社交距離及衞生。高危群組亦應積極利用政府檢測服務，盡快識別患者；若有病徵，市民應盡快求醫。

另外，近日院舍、學校上呼吸道個案上升情況未有停止，雖然幼園已停面授課堂，但由11月15日至今，已有133間小學及1間中學出現爆發，情況有惡化趨勢，當局會為出現爆發的學校派樣本瓶檢測。

【12:00】消息指，本港今日新增大約12宗新冠肺炎確診個案，包括兩宗感染源頭不明的本地個案。

▼11月16起收緊防疫措施▼

+ 8 + 8 + 8

昨日總覽：新冠肺炎．11.18｜辣招限制staycation 周五起限聚令適用於酒店

新冠肺炎｜政府修例限聚令延至酒店房間 生效日期待落實

中大：酒吧、K房病毒傳播較食肆嚴重 憂第四波疫情或於酒店爆發

強制檢測｜公職人員有權索取資料、破門入屋？一文看清599J條文

新冠肺炎｜增3宗本地6宗輸入個案 行走九龍區的士司機感源頭不明

▼粵澳「回港易」10個須注意重點▼

+ 5 + 5 + 5

確診大廈食肆｜感染源頭不明76歲司機 發病後駕駛7日的士AZ3740

【00:00】本港新冠肺炎疫情反覆，衞生防護中心今日公布本港新增9宗確診個案，包括一宗感染源頭不明個案，患者為76歲男的士司機（個案5479），他於11月10日發病。衞生防護中心資料顯示，司機的車牌為「AZ3740」，曾於11月9日至16日駕駛。另外，司機居住於沙田愉田苑愉澤閣，曾到九龍城北帝街27A號。

↓↓近14日患者住所及所到地方↓↓

新冠肺炎｜回港易若無確診個案 消息：港擬准粵澳居民入境免檢疫

增38小學爆發上呼吸道感染 嘉諾撒聖心、香港真光小學需停課7日

上呼吸道感染│衞生署收緊停課要求 校長批全校停課7天過急過嚴

逾16萬幼童已打流感針接種率約25% 過去5年錄1宗嚴重不良反應

▼新加坡旅遊氣泡需注意12件事▼

+ 7 + 7 + 7

▼感染風險通知流動應用程式▼