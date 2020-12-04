英皇伙NGO短租強拍大廈單位予基層　單親媽：終擺脫撞頭閣樓房

香港樓價高企，住屋問題備受關注。英皇集團早前宣布與非政府機構新家園協會合作，將正申請強拍的上環高陞大樓部份單位，改為一年期的過渡性單位，以均一價5,700元租予基層或單親家庭等有迫切住屋需求的人士。單位經基本裝修及翻新後，受惠住戶正陸續遷入；計劃接獲逾200個查詢中，暫有13戶、共46人成功獲批， 有一家六口新移民家庭獲分300多呎單位，女童對毋須再迫在百多呎劏房感開心，笑指不但可寧靜上網課，房間更有位置容納新玩具。另有，單親媽媽指新居地方較大，租金卻比舊居便宜逾千元，可補貼兒子學英文，形容一家人對擺脫不時撞到頭的閣樓劏房十分滿意，「大家笑容都多了不少」。

一家六口的鄧氏家庭，是「共•融舍」房屋共享計劃的受惠者。（羅君豪攝）

為照顧九旬太嫲 全家由廣東雲浮來港居劏房



一家六口的鄧氏家庭，是其中一組受惠者。現年66歲的鄧先生說，他們原居於廣東省雲浮市，但獨自在港生活、年屆九旬的太嫲需人照顧，故妻子在2012年申請來港。他與兒子一家隨後再申請來港團聚，但因香港租金高昂，又未輪候到公屋，一家六口租住了百多呎的筲箕灣劏房。他說，以往間中會返內地居住，但疫情下不便通關及外出，令空間不足問題更明顯。

其媳婦鄧太指，由於未有身份證，無法在港工作，一家六口依賴丈夫每月約一萬五千元的散工收入為生，僅僅足夠租住百多呎劏房，每月連水電費約6,000元：「一家六口住在一起很不方便，放了兩張碌架床後，已沒空間走動，疫情不敢外出，一天到晚都留在床上，空氣又不流通，老人家聊天會影響到小朋友上網課，小朋友玩時又影響他們休息。」

參與「共•融舍」計劃 去年11月中旬「搬上樓」



「困獸鬥」大半年，他們在朋友建議下參與「共•融舍」房屋共享計劃，11月中旬搬入上環高陞大樓6樓一個三房一廳單位。10歲女兒彤彤指，舊居無法集中上網課，搬到新居後心情大好：「以前腳都伸不直，英文老師要我們開咪讀生字，但收音只收到爺爺嫲嫲聊天聲，全班都聽到，我只好關上收音功能。」她更雙眼發光地說：「有自己的床，有檯做功課......以前媽咪說無位置放玩具不可買，現在應該可以買了，不用生日才買一件。」

單親家輪候公屋 因大廈收購搬遷而參加計劃

計劃優先考慮單親家庭，育有兩名兒子（5歲及8歲）的溫女士說，已輪候公屋逾六年，疫情下需照顧一對兒子而放棄地盤雜工的工作，一家三口與年屆七旬的母親，在西環租住約250呎閣樓劏房，最近因大廈被收購需搬遷，獲義工轉介參與計劃。



溫女士說，雖然媽媽搬到高陞大樓後要走上5層樓梯頗為吃力，但現時環境較好，「以前200幾呎住四個人，好焗促，閣樓易撞到頭，沒空間放床要打地舖，煮食時全屋充斥著油煙，阿媽不停咳，兩個兒子又常常爭位置，大家心情都不好。現在大家笑容都多了很多，每月節省了一千多元租金，兒子可以學英文。」

英皇伙新家園推計劃 入住期一年 暫有13戶獲批

英皇國際執行董事楊政龍說，以象徵式1元租金，出租上環高陞大樓22個單位予新家園協會，推出共享計劃，是留意到香港房屋供應不足，加上物業強拍程序需時，抱著「與其空置，不如做善事」的想法，希望略盡綿力而開展是次計劃。



計劃提供的單位面積由340至390平方呎不等，所有單位劃一收5,700元租金，楊政龍說，由於入住期只有一年，故安排集團旗下的歐化傢俬贊助床、床褥、衣櫃及餐桌椅等本傢俬，並安排義工隊作簡單裝修翻新，「受惠者隨時可以拉行李搬入來」。



大廈另設共用空間，放有集團員工捐出的玩具、桌遊、電視、洗衣機及雪櫃等，住戶可免費使用，楊政龍說，稍後會訂立使用守則，避免不必要爭執：「不同種族飲食習慣有些不同，分開雪櫃會方便些。」

新家園協會總幹事黃頌表示，暫時接到逾200個查詢，22單位中有13個單位已分配，計劃仍未截止，有需要者可提出申請。（羅君豪攝）

新家園協會總幹事黃頌說，是次計劃接獲逾200個查詢中，暫有13戶、共46人成功獲批，當中10人來自單親家庭、約20人屬少數族裔。計劃尚餘9個單位，可容納約20多人，歡迎有需要人士申請。他強調是次計劃無動用到政府資源，卻可解基層住屋的燃眉之急，希望計劃試行後有更多發展商參與，幫到更多有需要人士。