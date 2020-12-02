前學民思潮成員錢詩文涉藏噴漆案　官稱難信服女警口供　裁錢脫罪

民間集會團隊本年1月19日在中環舉辦「天下制裁」集會，惟後來演變成警民衝突，當晚多人在旺角一帶聚集。前學民思潮成員錢詩文涉管有噴漆，被控管有物品意圖摧毀財產罪，案件今（2日）開審。辯方直指涉案相片顯示被告當時穿灰色外套，但警員在庭上卻稱是黑色，質疑警員直覺認為「拉親都係黑衣人」，所以認為被告為同伙，又質疑為何警員事隔半年的口供才提及被告曾「逃走」。裁判官上午聽畢證供，下午即裁決，並指女警的證供難令人信服，判錢罪名不成立，並可獲訟費。

被告錢詩文（25歲），報稱文員，被控於今年1月19日，在旺角花園街19號外管有一罐噴漆，意圖損壞另一人的財產。

女警指當時有10黑衣人聚集

時任西九龍衝鋒隊警員史穎珊供稱，當天接報有人在旺角聚集，於是她與隊員到場巡邏，當其乘搭的警車駛進花園街時，她看到逾10名黑衣人在花園街19號外聚集，當中包括被告，眾人一見警車便四散，她與同僚即下車追截，錢當時全黑打扮，而史在其背包搜出一枝噴漆。

辯方指錢當天穿灰色外套

辯方盤問時問史的教育程度，她表示其教育程度為毅進畢業。辯方續指出，被捕後相片顯示被告當時穿灰色外套，但史在庭上卻稱是黑色，史一度解釋可能現場較暗，所以看到為黑色，她後來又承認自己記錯。辯方直指她非記錯，而是直覺認為「拉親都係黑衣人」，亦直覺認為被告與黑衣人一伙，史否認。

女被告錢詩文。(李慧娜攝)

半年後的口供才首提被告曾逃走

辯方又質疑，為何史在事隔半年後的口供，才首次提及被告曾「逃走」，以及當時她是「追截」被告，直指她講大話，並在庭上「大話冚大話」，她亦否認。

史又承認在口供附上的現場草圖，錯將鼓油街寫為山東街，在辯方及裁判官多次澄清下，她才稱首見到被告時，她與十多人由鼓油街迎面走向警車車頭，再走向花園街19號。

雖然史表示她搜出噴漆後，一直保管被告背包及該噴漆，但涉案新聞片段卻未有拍下，辯方直指被告根本沒有管有涉案背包及噴漆。

官指女警證供未令人信服

裁判官分析指女警的證供未能令人信服。女警的書面記錄多次稱被告當時距警車僅一、兩米，惟半年後在庭上被追問下說出另一版本，並且未有合理解釋，甚至表示對被告逃走印象深刻，故無需即時記錄。

新聞片未見女警持背包

再者，女警沒有描述袋著噴漆的背包，連顏色、牌子亦欠奉。女警堅稱她一直保管背包，但從新聞片段可見，被告被押上警車時，背包根本不在她本人或女警身上。

裁判官續道，背包內的物品不足以判斷背包屬於何人，現場亦無人使用噴漆犯案。因於控方未能證明被告管有噴漆，或者有犯罪意圖，法庭裁定被告罪名不成立。控方未有反對辯方申索訟費，法庭遂批准申請。

案件編號：WKCC2889/2020