政府增青馬大橋通航高度限制至57米　先立法下周三再審議

政府早前擬修訂青馬大橋通航高度限制，由現時海面計53米，調高為57米，今就立法建議刊憲，並於下周三(9日)提交立法會進行先訂立後審議程序。運房局發言人指，此舉可讓遠洋貨櫃船等大型船隻使用香港港口，提升國際海運中心和珠三角地區轉運樞紐港的地位。

青馬大橋底離水面高度為６２米，政府修訂通航高度限制至５７米。（資料圖片）

為實行相關放寛高度限制，政府建議修訂《船舶及港口管制規例》（第313A章）和《商船（本地船隻）（一般）規例》（第548F章）。

翻查資料，青馬大橋底離水面高度為62米，調高船隻高度限制至57米後，只餘5米「走盞」。相關立法建議最早於2017年《施政報告》的施政綱領中提出，指做法可便利大型貨輪進出香港港口，惟當時亦有人擔心會再釀撞橋事故。

運房局發言人表示，擬議的修訂便利船務業運作，同時可確保大橋結構完整和船隻航行安全，可便利大型船舶如遠洋貨櫃船使用香港港口。

立法建議採用「先訂立後審議」，即法例已生效，但會在下周三再提交立法會審議。運房局表示，已就立法建議諮詢立法會經濟發展事務委員會及香港海運港口局，獲得支持。

2015年曾出現船撞橋墩事件

青馬大橋連接的汲水門大橋於2015年曾出現船撞橋墩事件，青馬大橋當時全線封閉，令往來大嶼山及機場的道路交通癱瘓近兩小時。