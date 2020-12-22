中大醫學院高浩鑽研神經退化疾病　冀推新藥阻止失智長者病情惡化

以生命影響生命，終能在科研範疇造福病人。高浩現為中文大學醫學院助理院長（研究）、內科及藥物治療學系及生物醫學學院助理教授。在他10歲那年，發明愛滋病雞尾酒療法的科學家何大一登上美國《時代》雜誌風雲人物，他便矢志當一個有如此影響力的人。 高浩初行醫時，曾接觸不少阿茲海默症（失智症）病人，發現藥物只能紓緩病徵，無法阻止他們的病情漸走下坡，「病人會忘記事物，甚至連親人都唔認得」。此後他開始研究神經退化性疾病，期望能研發新藥物，阻截阿茲海默症及柏金遜症等病情惡化。此研究獲得2020年裘槎前瞻科研大獎。

高浩自小對科研有濃厚興趣，兒時愛到中央圖書館翻閱相關讀物。（歐嘉樂攝）

高浩自小對科研有濃厚興趣，兒時愛到中央圖書館翻閱相關讀物。在他10歲那年，台裔美國科學家何大一成為1996年《時代》風雲人物，他看畢報道，便矢志當一個有如此影響力的人，運用知識貢獻醫學界。他自言充滿好奇心，「會諗點解人會思考」，亦享受發掘方向、解決問題的過程，研究腦神經的志向從此萌芽。

畢業後行醫數年，高浩曾接觸不少阿茲海默症病人。跟進個案期間，他發現藥物能集中紓緩退化病徵，但無法阻止病情漸走下坡。他形容腦部退化是個令人心碎的過程，「病人會經歷忘記事物，甚至連親人都唔認得」。所以專家有必要繼續投身科研，研發藥物減慢或阻止退化。

高浩表示，神經退化性疾病的致病機制複雜，涉及多項因素。（歐嘉樂攝）

高浩表示，神經退化性疾病，譬如阿茲海默症及柏金遜症的致病機制複雜，涉及多項因素，包括衰老、遺傳、環境等等，醫學界的了解仍然有限。神經元可控制人類思考和動作；膠質細胞為神經元提供營養和氧，控制神經溝通；還需要管壁細胞和內皮細胞等互相協調運作。高浩希望了解衰老過程如何令這些細胞變差，以及每種細胞退化的形式如何。

為了找出上述因果關係，他在2016年重返實驗室，開始醉心研究神經退化性疾病。他和團隊將神經退化性疾病基因注入老鼠，然後飼養牠們2至3年直至自然衰老。期間他們能以造影方式，觀察老鼠的大腦血管和腦血屏障功能，了解其如何隨著年齡增長而改變，從而增進對於發病機制的了解。基於生物差異，由動物實驗成功到人體應用，仍需進行大量科學驗證和測試，是花上數年的漫長道路。

團隊期望於五年後，起碼能發現數個新治療靶點，達致針對性用藥。（歐嘉樂攝）

由在學到工作範疇中，高浩實驗失敗的情況十常八九，「我自己篇博士論文雖然成績唔錯，但發表內容其實只係全部工作嘅一半，最後好多實驗成果都唔成功。」這次裘槎前瞻科研大獎合共500萬元，分五年撥款予獲獎研究。高浩對於獲獎感到「極其開心」，因有足夠經費持續研究工作。他認為，研究的成功要素是團隊合作，由跨專業人員各施其職。團隊目前已發現發現糖尿病藥有助逆轉衰老細胞的變化；他期望於五年後，起碼能發現數個新治療靶點，達致針對性用藥。

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