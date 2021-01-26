千禧女生受爺爺薰陶受下廚　矢志在港開餐廳　提供不同程度軟餐

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-01-26 08:00

住家飯的味道，雖平淡，卻往往叫人難忘。千禧年出生的吳皓晴，自幼受爺爺薰陶，愛上下廚，以廚師為人生奮鬥目標。她2018年考畢DSE後，入職業訓練局（VTC）修讀廚藝高級文憑，在國際廚藝學院及中華廚藝學院學藝期間，接觸到軟餐，矢志開設一間備有正常食物及不同程度軟餐的餐廳，讓有吞嚥困難的長者也可與家人聚首享用美食。她被選為2020年「伍達倫博士紀念傑出學生獎勵計劃」的9名得主之一，獲一萬元獎學金。

吳皓晴在國際廚藝學院就讀期間，曾跟米芝蓮廚師學習，並赴韓國學習烹調韓國傳統的燒餅、燉牛肉等。她亦有在職訓局旗下的T酒店實習，熟習樓面、酒吧及廚房備料等工作，累積取實際經驗。（受訪者提供）

在祖父薰陶下 八歲便學懂炒飯

吳皓晴說，自她懂事以來，爺爺一直為家人烹調早餐，至現時年屆八旬仍堅持為家人製作粉菓、腸粉及煎餅等中式點心。她在爺爺薰陶下，八歲便學懂炒飯，漸漸以廚師為奮鬥目標，在2018後考畢DSE後，便升讀VTC的廚藝高級文憑，在國際廚藝學院及中華廚藝學院學藝。曾在軟餐設計比賽獲季軍

吳皓晴在學期間積極參與義工服務，曾協助社企舉辦長者千人宴活動，與約20名同學合力製作逾千件芝麻卷、紅棗糕和豆腐奶凍等甜品，學習在壓力下顧及出餐速度及食物質素。她亦有與朋友參加一個軟餐設計比賽，以越南春卷皮配上攪成羊肉蓉的餡料，製成京葱羊肉餃，令有吞嚥困難的長者更易入口，成功獲得季軍。

外婆離世無法再品嚐同一味道 盼開餐廳讓不同程度吞嚥困難的長者與家人用膳

兩次經歷令她對研發軟餐食譜產生極大興趣，計劃未來到歐洲升讀廚藝管理及食物研究相關的學士及碩士學位課程，學成後回港開設一間同時供正常美食及色香味俱全的軟餐餐廳，讓不同吞嚥困難程度的長者，也可與家人開心聚餐，「食物對每個人而言都是很重要的，見到別人吃得滿足、讚好味，是有很大的喜悅及成功感。」

農曆新年將至，皓晴將傳統賀年糕點馬蹄糕改良，混入木薯粉或糯米，令糕點變成軟身及易入口的「馬蹄黑糖涼糕」。她另改以紫薯取代香芋，加入芫茜或紫蘇葉卷製成「炸紫薯蝦」，希望大家過年品嚐到帶傳統風味的新式料理，亦借此懷念愛此道小吃、已辭世的外婆。

香港專業教育學院（IVE）幼兒教育高級文憑畢業生謝琬琳說，會銘記昔日DSE失意的感受，他日當老師時更耐心地教導學生。（受訪者提供）

名校女生DSE失意 入IVE幼教高級文憑重拾自信

至於現年21歲的謝琬琳，是香港專業教育學院（IVE）幼兒教育高級文憑畢業生。出身傳統中學名校的她，就讀中學時因成績落後於同學，常有學習壓力而失眠，後來DSE成績一般，聯招未獲取錄，她直言一度質疑自己是「失敗者」：「不少同學畢業後都讀醫科、牙醫或金融管理等『神科』。」直至想起中學時兩次到內地農村義教及赴越南探訪孤兒院的經歷，決意向幼教界發展，「山區學校環境簡陋、資源少，但學生學到新知識後的滿足，令人很有成功感。」

銘記學不懂的無助 耐心教學生

她入讀了IVE的幼兒教育高級文憑課程，漸漸重拾自信，並不斷增值自己，除了考獲幼兒哮喘護理證書，更自行考獲讀寫障礙導師訓練證書及急救證書，為將來做幼稚園老師作準備，她最終以3.5分平均績點（CGPA）的優異成績畢業，取得註冊幼稚園教師資歷，並升讀中文大學文學士（幼兒教育）兩年制學位課程。回憶起當年的公開試失意，她笑言要感謝當時的經歷，令她感受到學生的無助，未來會多些同理心，耐心教導。

謝琬琳及吳皓晴均屬2020年度職業訓練局（VTC）「伍達倫博士紀念傑出學生獎勵計劃」得主，各獲一萬元獎學金。謝琬琳說，會將獎金購入有趣的教材或玩具與學生分享，並考慮修讀與遊戲治療相關的課程。而吳皓晴則打算花在出國學藝的事宜上。