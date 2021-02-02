大廈天井疑屢播毒　專家拆解半開放天井避疫法　沖涼關窗開抽氣扇

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-02-02 16:53

新冠肺炎疫情持續未緩和，多幢大廈爆疫並疑涉及垂直傳播，多個單位住戶需要撤離，有專家亦指傳播途徑懷疑與天井氣流有關。 有工程師指出，荃灣綠楊新邨、藍田麗港城的天井較深，即使是半開放式設計，但由於「太深」會使空氣流動變慢，帶病毒的空氣會有滯留天井的風險，從而進入其他單位。至於北角東發大廈，由於天井四面密封，或使空氣相對難以散走，故容易積聚病毒。專家建議，可因應居住的環境屬於半開放或密封天井，決定如何應對，例如是否需要長期關窗等。

袁國勇指，荃灣綠楊新邨R座天井位有十米深，是他自疫情開始視察的眾多大廈當中最深的一次。（陳嘉慧攝）

綠楊新邨、麗港城天井深

港大微生物學系講座教授袁國勇昨天(2月1日)到荃灣綠楊新邨視察，指R座疑有橫向及垂直傳播。袁表示，大廈的天井深10米、闊2米，是他自疫情開始視察以來，見過天井最深的大廈。

此外，袁國勇早前亦曾到爆疫的藍田麗港城觀察，他亦曾表示該廈天井空間較深，令受污染的空氣被困，如有住戶確診，暖空氣會經抽氣扇抽上高層。

袁國勇曾指，麗港城五座看不到喉管有大問題，但該大廈的天井空間較深。（資料圖片/鄭子峰攝）

天井闊可助通風 惟變相令單位變細

工程師學會會長源柏樑說強調，「煙囪效應」本來是好事，可以有助自然通風，但若天井太深，會令空氣流動變慢。他指，若有大廈內有患者，而帶有病毒的空氣走出天井時，當有其他住戶開窗，便有機會令有病毒的空氣或進入單位內。他又指，本港近日吹東南風，令有確診者居住單位外的天井空氣未能吹散。



源柏樑又說，天井本應越闊越好，曾有人估算，天井闊度有4米會更理想。不過，若天井變闊，變相單位開則會較細，坦言認同袁國勇指有屋苑設計「偷到最盡」的說法。

源柏樑建議，若大廈有天井，且有人確診，便應盡量關上窗近天井的窗。（資料圖片/余俊亮攝）

天井達9至10米不特殊

測量師學會建築政策小組主席何鉅業亦指，若天井太深，當戶外的空氣吹入天井後，或者未能即時稀釋在室內抽出的熱空氣；相反，若天井較淺，便能較快中和天井內的熱空氣。

何鉅業指，若大廈內有較大單位，天井一般會較深，又指香港大廈樓宇天井的深度，普遍有7至8米，即使9至10米亦不特殊。不過他直言，若天井較闊、深度減少，戶外空氣便能易吹入天井的深處，可減少凝聚污濁空氣。

麗港城圍封第5、7座強制檢測情況

北角東發大廈早前疫情，專家稱大廈的天井四面密封，有機會有機會造成「煙囪效應」。（資料圖片/歐嘉樂攝）

東發大廈天井四面密封

至於北角東發大廈，袁國勇在1月27日視察後亦指，C座每兩個單位共用一個天井，而天井是四面密封，廁所及廚房的抽氣扇均是向天井排放。另外，有單位共用天井，且天井非常狹窄，若住戶關窗開抽氣扇，熱氣容易向上升造成垂直傳播，即有機會造成「煙囪效應」

東發大廈封區情況

舊式樓宇常用設計 帶病毒空氣難以隨天井排走

何鉅業表示，早期樓宇常見這類設計。他指，由於天井被圍封，較少戶外空氣能吹入，故較難帶走天井內的空氣。源柏樑亦指，東發大廈的天井四面都被圍封，即俗稱的「暗天井」，使空氣相對難以散走，故容易積聚病毒，當有人剛巧開窗，便有機會將病毒帶入屋。

他續指，隨時代變遷，各戶都安裝冷氣且都不太開窗，而現代人怕熱怕塵，不少人把對流窗關上，無法通氣。他解釋，單位的熱氣會經抽氣扇抽出天井，但若四面的天井都被圍封，會使冷熱空氣的溫差減少，難以將熱氣隨天井成功排走，繼而在天井內積聚。

何鉅業提醒，市民無須過於恐慌，只要針對高風險地方「對症下藥」就能好好預防。（資料圖片）

應盡量關上近天井的窗

源柏樑建議，若大廈有天井，且有人確診，便應盡量關上近天井的窗。至於四面圍封的「暗天井」，則建議在對住天井的位置，加裝送風機，以將外面的冷空氣風帶入天井，使熱空氣可上升及排走。

何鉅業亦建議，若擔心有住戶染疫，可選擇關閉靠近天井的窗，倘是廁所對著天井，平日洗澡若怕焗促，可在沖涼時打開抽氣扇，將室內空氣抽出天井。