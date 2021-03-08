DSE 2021｜筲官隔離致全港中學緊張 有校長批致今無DSE應急計劃

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-03-08 08:00

DSE將於4月下旬開考，然而2月初筲箕灣官立中學曾因兩名學生確診，而須全級須檢疫一事引起關注。多名中學校長直言，至今未接獲政府就文憑試公布應急計劃，難以掌握檢疫準則，加上今年因疫情中學文憑試4個核心科目，將試行原校及地區試場安排，擔心萬一有考生確診，全校中六生或會同時錯過考試，期望政府提供統一標準，供考生及有份作試場的學校參考。 《香港01》自筲官爆疫後，2月初至3月初曾兩度向考評局及衞生防護中心查詢有關文憑試的考核安排。防護中心至3月初回覆指，筲官兩確診學生發病時間近、數天同場考試，因未能排除學校考場為感染源頭，故謹慎起見安排全級檢疫。 而現時學校出現確診者須停課14天，若文憑試時期，校內有學生染疫，試場須否停用？同場考生又會否強制檢疫？考評局指，正就強制檢疫或檢測情況向防護中心查詢。而防護中心只稱會就個案進行調查追蹤，據調查結果行動。

筲箕灣官立中學（家校會網站圖片）

筲箕灣官立中學2月初有兩名學生確診，曾參與模擬試（Mock Exam）的全級中六生及監考教員須強制檢疫。

考評試行原校考核 校長憂兩人染疫或致全級無試考

事件引起學界關注，文憑試將於下月開考，若現確診者，同考場的考生須否檢疫？考場又能否繼續使用？有校長不具名表示，今年考評局試行「原校及地區試場」安排，並縮短各科考試的相隔日數，擔心萬一有考生確診，全校中六生或會同時錯過考試。



北區中學校長會主席方奕亮則透露，教育界曾向教育局及考評局反映過有關憂慮 ，亦明白每個確診個案情況或有不同，但期望政府統一準則供學校及學生參考，「政府未就DSE考試應急計劃未公布，掌握不到準則」。

津中議會主席劉振鴻：全港緊張、盼有明確指引

津貼中學議會主席、樂善堂余近卿中學校長劉振鴻直言，筲官事件令全港學校都十分緊張，「全級檢疫的做法有些奇怪、大家都感詫異，希望政府澄清，若有DSE考生感染，整個考試會如何處理？是否要停用試場14天？考生需否檢測檢疫？還是要待檢測報告陰性才可繼續考？希望有明確指引提供給大家」。

考評局表示，正向衞生防護中心了解，若試場內出現確診個案，該如何界定密切接觸者及進行強制檢疫或檢測等。（資料圖片／廖雁雄攝）

中學校長李建文：適時更新考試指引 可減學生顧慮

天主教慈幼會伍少梅中學校長李建文亦認為，筲官事件至今約一個月，政府仍未提供明確及具體的考試指引，情況不太理想，學界只能參考去年經驗：「指引愈早、愈具體愈好，並且要適時更新，可減少學生的顧慮及不安。」

文憑試將於４月開考，政府至３月初仍未公布考場出現確診者的應急計劃。（資料圖片）

考評局：正向防護中心了解檢疫及停用試場準則



考評局今年1月22日公布「2021 年香港中學文憑考試在試場實施的預防措施及應變安排」，當中提及若考試期間發現確診個案，衞生防護中心會進行流行病學調查及接觸者追蹤，確認是否有緊密或其他接觸者。而試場學校須使用漂白水消毒。

至於如何界定密切接觸者，強制檢疫或檢測的準則，以否試場需否停用14天等？考評局表示，正向衞生防護中心了解。

衞生署為筲中全級檢疫解釋：兩人發病時間近、數天同場考試



《香港01》曾在2月初及3月初兩次向衞生署查詢DSE考場的應急安排，包括若考場內多於一人確診，同場、共用廁所的考生需否強制檢疫14天？涉事試場需否停用？

衞生防護中心在2月時表示，會就新冠肺炎個案進行流行病學調查及接觸者追蹤，並根據調查結果作出相應的建議及行動。至3月初再被追問時，回應中解釋，中心進行流行病學調查及接觸者追蹤時，得悉筲中兩名學生發病時間相近，數天於學校同一場地考試。經進行風險評估後，未能排除學校考試場地為感染源頭。為謹慎起見，中心將相關學生和職員列為緊密接觸者並安排他們入住檢疫中心，以阻截病毒進一步擴散的潛在風險。

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