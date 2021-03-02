首置年齡平均44歲　供完樓屆七旬　房委會委員：影響生兒育女決定

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-03-02 17:30

立法會秘書處周一（1日）發表研究報告，揭示本港樓價過去15年急升近4倍，而首次置業者平均年齡更推遲至44歲。 按醫學界定，35歲以後懷孕已屬「高齡懷孕」，換言之，若年輕一代想先置業後成家，當要生育下一代時，恐怕只能做「高齡產婦」。若選用30年按揭還款期，需待74歲才能供完。即使年輕一代想寄望新居屋，除了要參加「大抽獎」外，不少人都只能「靠父幹」才可圓「上車夢」。 有房委會委員指出，上述情況值得深思，即使有單位價格稍為合適，但不少都是納米樓，或影響年輕人結婚、生兒育女的決定。他建議，在居屋揀樓時，可以提升「家有兒童」的青年核心家庭的揀樓次序，令有需要的家庭可以盡快上車。

立法會秘書處發表研究報告，顯示本港樓價過去15年急升近4倍，而首次置業者平均年齡更推遲至44歲。（資料圖片/李澤彤攝）

預期置業時間老逾6年

立法會秘書處在報告指出，首次置業人士的平均年齡，於2019年已推遲至44歲。翻查資料，秘書處引述了REA集團旗下「squarefoot.com.hk」的問卷調查。當時的調查發現，92%市民認為現時樓價太高，普遍受訪者平均預期在44.1歲才能「上車」，較2018年下半年調查的38歲遲約6年，更有超過一半人會因為樓價折讓而考慮買凶宅。

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35歲以後懷孕已屬高齡懷孕

家計會網站的文章指出，女性較理想的生育年齡介乎20至30歲之間，按醫學界定，35歲以後懷孕已屬高齡懷孕。若44歲才能成家立室、生育下一代，恐怕難以避免成為高齡產婦。

而根據最新數據，香港新生嬰兒數字持續下降，2020年的死亡數字首次超越出生數字，首次出現6,700人的自然減少。

74歲才供斷單位

此外，金管局的按揭指引，規定銀行最長還款期為30年。若在44歲置業，並使用30年還款期，即要待至74歲才能供完。

每年新居屋單位僧多粥少，最終變成「大抽獎」。（資料圖片/盧翊銘攝）

寄望居屋亦要「靠父幹」

私人市場樓價難以承擔，年輕一代只能寄望居屋「大抽獎」。翻查房委會資料，最近3期新居屋項目，白表買家的平均年齡介乎36至38歲，30歲以下的買家類別一直徘徊在20%至24%。

而在2017年及2018年的新居屋項目，房委會調查更揭白表買家要「靠父幹」的情況很常見，分別有27%及33%人士要靠父母的金錢資助，亦有人要靠朋友或親戚資助。

房委會委員兼公屋聯會總幹事招國偉指出，現時坊間不少納米樓，或影響年輕人結婚、生兒育女的決定。（資料圖片/張浩維攝）

房委會委員：情況值得深思

房委會委員兼公屋聯會總幹事招國偉指，現時樓價高、公營房屋供應較少，若要去到退休階段才供完樓，認為情況值得深思。他說，現時樓價高企，即使有單位價錢稍為合適，但不少都是納米樓，或影響年輕人結婚、生兒育女的決定，加上不少人都要靠父母幫忙支付首期，令年輕人置業更難，「唔係個個父母都有能力。」

招建議，在居屋揀樓時，可以提升「家有兒童」的青年核心家庭的揀樓次序，令有需要的家庭可以盡快上車。