吳孟達逝世｜劉滿枝曾合資炒賣商舖　憶好友離世前澳門做心臟手術

撰文： 冼博勵 最後更新日期： 2021-03-06 11:55

資深演員吳孟達2月27日因肝癌離逝，享年71歲，3月7日在世界殯儀館設靈。《香港01》翻查資料，發現吳孟達曾於2012及2013年，與資深投資者劉滿枝，先後購入柴灣道高威閣以及銅鑼灣道62號兩個舖位，其後於短時間內放售。 劉滿枝接受《香港01》訪問時直言，對達哥患病及離世感到突然和心痛。

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「當時玩下（買賣舖位）一間半間，（賺到）少少好少，都是玩下及賺來飲茶。」劉滿枝表示，與吳孟達相識數十年，常常見面，2012、2013年兩人合組恒達國際發展有限公司合資買賣商舖，不足半年，兩人投資兩個舖位極速賬面獲利共205.7萬元。

「我們是好朋友幾十年朋友，我們常常見面，一拍完戲回來我們都會見面飲茶。」憶述起達哥，劉滿枝難掩傷感，「我們一班兄弟都很心痛。」

劉滿枝說，因為當時達哥拍戲令到心臟有點事，他都不知道有癌病，回港後以為心有問題，便在澳門安裝（心臟）起搏器，「原來一檢查不單心臟，原來有癌病，我們聽到都很突然及傷心。澳門至現在都僅是30至40日，這麼就離世了。你問我心不心痛呢？我們常在一起，我們是好好的兄弟朋友。」



達哥的安息禮拜將於3月7日（星期日）在紅磡世界殯儀館舉行，被問及會否出席，劉滿枝說一定會到。

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