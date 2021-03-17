涉推兼拳打速龍警判囚1月　六旬漢上訴呈片段證無出拳　官押後判

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-03-17 15:10

有市民於去年1月在中環舉辦「天下制裁」集會，一名六旬漢涉在集會附近襲擊一名速龍小隊警員。他被裁定襲警罪成，判囚1個月。他就定罪和判刑均提出上訴，今(17日)在高等法院處理時，提出現場影片作為新證據，指影片顯示當時情況和警員說法不符。惟控方反對接納該些影片為新證據，又指影片和指控吻合。法官聽取陳詞後，押後至4月15日作出裁決，期間六旬漢准繼續保釋。

上訴人施振英，早前被裁定於2020年1月19日在中環遮打道與會所街交界襲擊正在執行職務的警員A。

上訴人呈影片證未有出拳

上訴人的代表律師今陳詞指，涉案影片的內容與作供警員的說法不同。對於控方指控上訴人推警員的胸口，和揮拳打警員，律師指片中拍到上訴人揮動手部，撥開警員，但未有出拳。

對於原審裁判官認為警員A和另一名警員作供誠實可靠，道出事實，上訴人律師指看過片段後，作供警員誠實可靠的說法站不住腳。律師又指，原審時未能取得該些影片，望法官接納為新證據。

2020年1月19日中環集會後出現警民衝突。(詳看下圖)

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官指當天亂晒龍

刑期上訴方面，上訴人律師指原審裁判官未有考慮，上訴人在案中被打至頭破血流。律師又指，涉案的集會原本獲發不反對通知書。惟法官指，警方之後要求解散，並指當天「亂哂龍」，花園道都站滿人。

控方認為影片角度未影到揮拳

控方代表回應時，反對將涉案影片列為新證據，指上訴人在原審時已得知涉案影片的源頭，但未有向該源頭尋找其他資料。

控方又指，影片內容是和指控吻合，指拍到上訴人推開警員。至於揮拳，影片因角度問題而未能拍到。

控方續指，案發日有大型示威活動，上訴人走出馬路，阻礙警員驅散，質疑案情是否輕微，認為判刑非不合理。法官押後裁決。

案件編號：HCMA250/2020