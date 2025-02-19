空間數據共享平台大獎 2025 — 共創北部空間　共享都會數據

你有無想過用創新空間數據技術，塑造更宜居、更有競爭力的香港？有無想過將你的創新方案實踐，積極參與北部都會區發展，從而改善你與我未來的生活？



發展局地理空間實驗室舉辦「空間數據共享平台大獎 2025」，以「共創北部空間，共享都會數據」為主題，誠邀全港學生及市民參與，提出創新建議，共同建構北部都會區的未來藍圖。



如今手機地圖、導航等各種空間數據已融入日常生活，但真正的挑戰在於如何把數據資源用得其所，改善市民生活質素，推動智慧城市的發展。「空間數據共享平台大獎 2025」鼓勵參賽者將空間數據，結合地理信息系統、虛擬實境、擴增實境、物聯網等先進技術，用創新視角洞見未來。比賽分為高小組、初中組、高中組及公開組，獎品豐富，其中公開組冠軍獎金高達 4 萬元，更有機會向業界專家展示作品。

比賽為學生組、公開組 獎品豐富

上屆比賽得獎作品題材廣泛，呈現出獨到創新思維與實際應用潛力。初中組冠軍作品《全城走塑、智能共享》透過空間數據分析商業區內環保餐具借還設施的最佳佈局，以減少即棄餐具的使用量。參賽同學表示，由時事、政府政策及全球趨勢中發掘主題，藉此學習如何以數據解決現實挑戰。

上屆高小組冠軍提出《城門花之道》，靈感來自學校鄰近的城門河，透過展示沿岸的花卉分布及人流趨勢。得獎同學提到，從地理空間實驗室學習分析人流趨勢，掌握如何運用空間數據，「盼望透過作品推廣城門河的美景。」

2024 年的高中組冠軍作品《綠「識」回收 - Green Recycling》結合物聯網與空間數據技術，設計出一款能同時回收 8 種資源的智能設備，並可讓大眾即時查閱回收箱使用量，旨在提升城市回收效率，改善使用體驗。得獎同學記得，初上講台時曾感緊張，「最後我們可以在台上很淡定地介紹我們的作品，不再緊張。這是在書本上學不到的，我們獲益良多。」

「空間數據共享平台大獎 2024」頒獎典禮全場大合照。

上屆（2024年）公開組得獎者及頒獎嘉賓合照。

上屆（2024年）初中組得獎者及頒獎嘉賓合照。

上屆（2024年）高小組得獎者及頒獎嘉賓合照。

上屆（2024年）高中組得獎者及頒獎嘉賓合照。

得獎者寄語：選取合適題目 聚焦分析相關數據

為應對香港租屋信息分散的困局，上屆公開組冠軍提出《ReNEST》房產租賃平台方案，運用地理信息系統（GIS）與人工智能技術，為海外學生和專業人士提供精準租屋及室友配對服務，「比賽是很好的契機，讓我們一起去探索新的方案，將想法實踐。」他們寄語，參賽者毋須囊括所有空間數據，重點在於選取合適題目，聚焦分析相關數據，並以簡單介面呈現，讓普羅大眾一目了然。

主辦單位將由 2 月起陸續舉辦不同活動，如空間數據、設計思維與其他工作坊，以及北部都會區實地考察，讓大家更深入掌握空間數據之應用及加深認識北部都會區的發展。誠邀大家積極參與，一起構思創新方案。

「空間數據共享平台大獎 2025」中文簡介會座無虛席。

「空間數據共享平台大獎 2025」英文簡介會同樣座無虛席。

地理空間實驗室經理曾劍鋒教授工程師鼓勵大家探索如何利用空間數據去發現北部都會區發展的各種機遇。

地理空間實驗室員工向參加者分享如何運用空間數據共享平台(CSDI Portal)。

5.17 截止報名 攜手推動北都智慧城市發展

「空間數據共享平台大獎 2025」現已開放報名，截止日期為 2025 年 5 月 17 日。無論你是對創新科技充滿熱情的學生，還是關心社區發展的市民，都可以從環保、交通、城市規劃等多角度出發，提出改變北部都會區未來的獨特方案，開創宜居香港新局。

立即報名參加「空間數據共享平台大獎 2025」：https://csdigeolab.gov.hk/tc/upcoming-events/csdi-awards-2025

（資料及相片由客戶提供）