亞洲營銷及電商論壇｜一日睇盡環球專家分享營銷及電商新趨勢

近年科技帶領各行各業前進至前所未有的高度，在新科技帶動之下，品牌營銷和電子商貿行業得到不少發展新機遇。由香港貿發局舉辦的亞洲品牌及營銷論壇（MarketingPulse）和亞洲電子商貿論壇（eTailingPulse）將於3月19日假灣仔會議展覽中心舉行，出席者將有機會與環球市場營銷領袖會面，吸取企業成長經驗！香港01讀者憑優惠碼購票即享6折優惠，即睇內文了解詳情！



論壇主題「Inspiring Possibilities」啟發無限可能

MarketingPulse x eTailingPulse以「Inspiring Possibilities」為主題，匯聚包括來自Netflix、Google、BMW 寶馬集團、DECATHLON、淘寶天貓、滙豐銀行、恆生銀行、大華銀行、由LVMH擁有的香檳品牌Maison Ruinart、旋轉拍賣等多個國際及香港知名品牌的演講嘉賓，就全球營銷和電商發展動向，展開深入探討，分享成功案例，啟發營銷新思維。

國際專家親身分享經驗

今屆活動的各個討論主題橫跨多個界別，亦請來多位專家分享，陣容頂盛！在AI及數碼創新時代，大數據是企業分析成本效益和發展方向的重要工具，以全球坐擁約2.83億用戶的國際串流平台Netflix為例，用戶喜歡的片種、欣賞的影星、觀看習慣以至付費模式等數據能從多個方向幫助公司發展。Netflix 消費者分析總監(全球) (2021-2024) Nikkia Reveillac將會以「從分析至突破：利用客戶數據激發創新營銷策略」為題，分享如何利用數據推動品牌由內至外的創新，引領品牌達到突破性的成就，並在競爭激烈的市場中保持領先。

Netflix 消費者分析總監 （全球）（2021-2024）將分享她在將客戶行為轉化為可行策略方面的專業知識。

另一環節「征服AI時代：揭示數碼轉型的革新潛力」，Google全球戰略計劃創新主管Darren Thayre教授將聯同滙豐香港區財富管理及個人銀行業務董事總經理兼客戶及市場策劃主管許長虹深入剖析人工智能(AI)在營銷與品牌推廣中變革的旅程，如何重塑未來。AI當前的發展和應用走勢，啟發與會人士利用創意思維及想像力，與AI一起扭轉局限，並打造引人入勝的品牌敘事、設計突破性的營銷活動。

Google全球戰略計劃創新主管Darren Thayre教授(左) 及匯豐香港區財富管理及個人銀行業務董事總經理兼客戶及市場策劃主管許長虹(右)。

除了科技的應用，「以文化藝術開拓品牌營銷新國度」環節請來領先品牌包括BMW寶馬集團全球文化事務總監湯瑪斯·吉斯特教授、大華銀行香港及台灣傳訊、品牌策略管理及客戶洞察部主管李嘉欣、由LVMH擁有的香檳品牌Maison Ruinart國際藝術及文化總監Fabien Vallérian以及奧華酒店行政總裁辦公室主任以及樣衰畫廊聯合創辦人Shivang Jhunjhnuwala，分享突破傳統營銷模式的策略，剖析如何透過深入推動藝術發展及文化互動，有效地展現品牌價值及訴說品牌故事，從而引發全球觀眾的情感共鳴。

近年「多元化」已經在社會上逐步得到公眾的認識。營銷不再是僵化的套路，而需以溫度觸動人心，創造共鳴！隨著社會邁向更平等共融，品牌需要更深入理解及回應時常被遺忘的客群。「多元盛放：開拓神經多樣化的營銷新視野」將討論相關話題，並邀請到包括將讀寫障礙轉化成創意資產的時尚品牌No One True Anything、致力推動多元文化表達的逸東酒店，以及神經多樣性倡導者及營銷專家Kevin Chesters，透過不同的神經多樣視角，探索如何透過營銷及以品牌創新訴說品牌故事，引發情感共鳴，擁抱多元社會。

除了以上內容，論壇亦包括「毛」限力量：動物網紅翻轉品牌與經濟潮流、單身主義抬頭：探索一人經濟的營銷新思維、投入不老新未來、AI 世代的廣告字戀: 當營銷遇上文化及科技、從紅地毯華麗轉身：唐詩詠的轉型、創業和建立個人品牌之路、東盟及清真市場趨勢、當AI遇見「她經濟」：淘寶天貓AI應用助力電商營銷提效等多個涵蓋新市場、新趨勢的環節。

同場更匯聚約40家來自本地及亞太區展商，展示最新的營銷及電商方案，同時設多場數碼營銷及電子商貿工作坊傳授數碼營銷、電商推廣的實用技巧。與會者亦可參加現場交流活動或透過論壇提供的一對一商貿配對服務，與多家香港市場推廣服務公司進行會面，探討合作機會。大會亦邀請到本地唱作歌手吳林峰為表演嘉賓。如果有興趣入場朋友，記得mark實日子！

Marketing Pulse x eTailingPulse詳情

日期：3月19日

地點：香港會議展覽中心

官方網站：https://www.marketingpulse.com.hk/tc

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（資料及相片由客戶提供）