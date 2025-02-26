預算案2025｜今年內研隧道調整收費　消息稱方向之一是免費轉收費

政府庫房虛空須開源節流，財政司司長陳茂波今日（26日）宣讀新一份財政預算案，提出多項增加收入措施，其中指政府3年前取消部份主要隧道和幹道、部分隧道的收費亦超過30年未調整，故運輸及物流局會以「用者自付」原則，檢視各政府隧道及主幹道的收費。政府消息人士稱，所有做法都會考慮，其中一個研究方向亦是考慮現時免費隧道或幹路作收費，料今年內完成檢討並向立法會提交方案。



目前政府有9條隧道不設收費，有數條隧道或幹道數年前起免費，其中較新落成的將藍隧道及屯赤隧道原先有收費計劃，但於2019年臨時取消；因此連帶將軍澳隧道及青嶼幹線亦取消收費。



▼2022年12月10日 將軍澳隧道最後收費日▼



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料今年內完成檢討 冀數年內完成處理

財政預算案提到，政府3年前取消了一些主要隧道和幹道的收費，部分隧道的收費亦超過30年未有調整，由於政府投入龐大資金興建這些基建，為體現「用者自付」的原則，故運輸及物流局會檢視各政府隧道及主幹道的收費。

政府消息人士表示，研究涵蓋有幾大原則，包括交通管理需要、公眾負擔程度、收回成本、能者多負，以及維持公交優先，同時亦要考慮政府「公共財政紀律」。政府計劃今年內完成檢討，並向立法會交代方案，目標是「盡快及有秩序，數年內完成處理」，並先檢視現時情況，再決定哪些幹道需要調整。

考慮免費隧道或幹路轉收費

預算案特別提到有個別隧道及幹道3年前取消收費，消息人士又指，其中一個調整方向是研究方向是考慮現時免費隧道或幹路作收費，爭取今年內將收費方案提交立法會交通事務委員會。

現時政府有9條隧道不設收費，有4條隧道或幹道是林鄭月娥政府在2019年宣布免費，相關免費安排在2020年及2022年實施，包括將軍澳隧道、將藍隧道、屯赤隧道及青嶼幹線，當時的財政司司長正是陳茂波。

2019年施政報告指，為減輕交通費用，考慮到屯赤隧道及將藍隧道將於未來兩年相繼落成，往來大嶼山及將軍澳的交通得以分流，有契機免除將軍澳隧道及青嶼幹線收費。

事實上屯赤隧道及將藍隧道在興建時已有收費計劃，但最終在2019年社會風波下決定免費，其中將藍隧道原定是首條實施「易通行」不停車繳費隧道，屯赤隧道甚至有興建收費廣場，其後亦因此拆除，並改建成巴士廠交九巴管理。

政府今年5月底會收回大欖隧道專營權並實施新收費，私家車分時段收取45、30及18元。當時有政府官員在技術簡介會指隧道有日常營運開支，故必須以用者自付原則考量收費，並解釋屯赤及將藍隧道免費是因當時社會環境，「今日都幾好，已經係由治及興階段，大家可以理性睇返個安排。」

另外，香港仔隧道、城門隧道收費自1993年起由6元降至5元並維持至今；獅子山隧道亦於1999年調整為8元後未再改動。至於青沙收費區自2008年落成啟用起，收取8元未有變化。

▼2月26日 陳茂波公布財政預算案▼



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▼2月26日 陳茂波公布財政預算案▼



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