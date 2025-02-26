黑暗中對話（香港）基金會15週年晚宴 慶祝引領多元共融社會

黑暗中對話（香港）基金會（下稱「基金會」）於2025年2月20日（上星期四）假香港海洋公園萬豪酒店舉行黑暗中對話（香港）基金會15 週年晚宴，慶祝基金會多年來開創多項獨特體驗，積極開拓不同社會項目，成為香港領先的非牟利機構。自2010年起，基金會一直致力透過黑暗及無聲的沉浸式體驗學習活動來推動社會共融，基金會堅守理念「多元共融，引領社會向前」，至今已為超過七十萬名來自企業、學校及公眾的參加者提供一系列具啟發性的體驗學習活動。



社會各界鼎力支持 為多元共融籌款

基金會於當晚筵開28 席，環境及生態局常任秘書長（食物）楊碧筠、勞工及福利局康復專員陳偉偉、平等機會委員會林美秀、曾俊華、張炳良、蕭偉強、陳志雲等名人出席支持，一同支持基金會在港推動多元共融，感謝「黑暗中對話」在香港致力賦能多元人才¹的成果。「對話社會企業」創辦人暨董事長Dr. Andreas Heinecke（又稱「黑暗中對話之父」）亦專程由德國遠到而來，一同參與基金會15 週年晚宴，見證「黑暗中對話」在香港十多年間的驕人成就。除了獲得主要贊助「林健忠曉陽慈善基金會」、鑽石贊助「邵氏基金會」、金贊助「1O1O」、「中原地產代理有限公司」、「周大福珠寶集團」、「香港上海滙豐銀行有限公司」、「香港科技初創企業蜂圖科技有限公司」及楊于銘先生贊助外，是次晚宴連同其他項目合共籌得接近190 萬元善款，善款扣除成本後將用於支持基金會的社會項目，賦能多元人才在五個主要領域創造社會影響，包括：社會教育、多元人才就業、長者服務、多元青年教育、共融人工智能應用。

黑暗中對話創辦人與一眾嘉賓合照

陳志雲主持爐邊對話 偕曾俊華、莊陳有呼籲支持基金會

晚宴期間，黑暗中對話（香港）基金會董事會主席莊陳有及曾俊華於台上進行「爐邊對話」，由陳志雲擔任主持。三位在台上分享了「黑暗中對話」對他們的意義，分享了他們當年參與「暗中作樂 Concert in the Dark」的趣事，並介紹「黑暗中對話」的長者服務社會項目，肯定了多元共融為社會帶來的意義。「爐邊對話」節目當晚亦於Facebook及YouTube同步線上直播，至今已獲得超過1.4 萬次觀看次數。此除，基金會透過場內互動攤位、蒙眼進食、無聲雞尾酒等活動鼓勵來賓代入多元人才的角度， 同場亦設有視障歌手表演、共融僱主及多元人才僱員分享等活動，活動共有超過20位多元人才參與籌劃，展現了多元人才的不同才華和能力。

（左起）陳志雲、曾俊華、莊陳有於晚宴上進行「爐邊談話」，笑聲不斷。

基金會首個「多元共融嘉許大獎2025頒獎典禮」完滿結束

同日（2月20日）下午，基金會首個大獎 －「多元共融嘉許大獎2025」 亦於同一場地內順利舉行。基金會為答謝多個大小企業、基金、學校，以至個人單位在15 年來積極支持黑暗中對話在其領域推動多元共融，合共頒發40 個獎項，包括五大獎項：「多元共融同行大獎」、「多元共融大獎 － 企業界別」、「多元共融大獎 － 教育界別」、「共融僱主大獎」以及「共創感謝大獎」五個獎項。

黑暗中對話今年頒發獎項予合共38個單位。

有關「黑暗中對話（香港）基金會」

黑暗中對話早於2009年已獲得德國「Dialogue Social Enterprise GmbH」的特許經營權，在香港為企業提供黑暗工作坊。直至2010 年，黑暗中對話（香港）基金會成立，並在美孚盈暉臺設立「黑暗中對話體驗館」；及後，體驗館在2019年搬至荔枝角D2 Place。搬址不久，社會經歷動蕩及疫情，體驗館被迫關門停止營業，經歷長達342 天沒有門票收入的低潮。基金會面對逆境，仍然堅持沒有解僱任何一位員工，反而開啟全新社會項目－「WeCare 攜手關愛計劃」，透過賦能多元人才服務長者，並獲得營運資金渡過難關。

黑暗中對話（香港）基金會透過「對話體驗」品牌為超過70 萬人次帶來啟發思維和震撼人心的體驗歷程。為學生培育同理心、社會關愛；為企業培訓團隊精神、抗逆創新；為小孩/青少年打造追夢平台；為社會帶來不一樣的「暗中作樂」。同時，透過體驗活動造就不同機會予視障人士、聾人及肢體殘障人士，員工中超過一半為多元人才，讓他們盡展才能。

¹「多元人才 People of Differences（PoDs）」是社會上不同的殘疾人士，如視障人士、聽障人士、肢體殘障等，我們為他們建立一個展示能力及才華的平台。

（資料及相片由客戶提供）